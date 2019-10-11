Коровы в дзене: в Тербунах начали выпускать витамины для скота

При востребованности российским животноводством витамина Е в 3 тысячи тонн российско-немецкий холдинг будет выпускать более четырех тысяч тонн препарата - излишки пойдут на экспорт.

Вчера на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019» на стенде Министерства сельского хозяйства РФ был презентован выпуск витамина Е для отечественного животноводства. А сегодня в региональной ОЭЗ «Тербуны» Группа компаний «Мегамикс» запустила производство этого «незаменимого для развития и здорового роста животных» продукта, о чем GOROD48 сообщил глава районной администрации Сергей Иванов.



- Холдинг «Мегагамикс» работает на российском рынке с 1999 года. Он объединяет три производственные площадки: два премиксных завода - в Волгоградской и Липецкой областях, и комбикормовый завод в Московской области. В свою тербунскую площадку «Мегамикс» вложил порядка 300 миллионов рублей. На предприятии уже работают двадцать человек. Выпуск витамина знаменует собой возвращение на сельскохозяйственный рынок отечественных кормовых витаминов после 25-летнего перерыва. Производство витаминов для сферы АПК - это существенный вклад в укрепление продовольственной безопасности страны, значимая веха в развитии импортозамещения, - сказал глава Тербунского района.



В Тербунах ГК «Мегамикс» будет выпускать инновационный продукт - «Инновит Е60». Это сухой витамин Е с концентрацией активного вещества 60%, не имеющий аналогов. Он позволяет избавлять животных от стрессов. Помимо «Инновита Е60» на заводе «Мегамикс» будут выпускать витамин Е с концентрацией активного вещества в 50%.



Годовая потребность сельского хозяйства России в витамине Е составляет порядка 3 000 тонн. Последнюю четверть века этот спрос обеспечивался исключительно за счет импорта.

В настоящий завод «Мегамикс» может производить уже более 4 000 тонн витаминов в год - часть продукции будет идти на экспорт. При необходимости производственные мощности «Мегамикс» позволят выпускать более 12 000 тонн такой продукции в год.



... По словам Сергея Иванова, в этом году тербунская региональная экономическая зона переживает ренессанс. Так, к концу года та же ГК «Мегамикс» начнет реализацию еще одного проекта, а такой резидент как ООО «АГРОБИТХОЛОД» должен запустить линию по переработке плодоовощной продукции в мороженые полуфабрикаты (инвестиции составят миллиард рублей). Во вторую очередь производства вкладывается ООО «Черноземье», выпускающее растительные масла.

фото: wallhere.com

