Происшествия

39 минут назад

В школьной столовой распылили перцовый баллончик

5 739
#перцовый баллончик #шкода #эвакуация
2
В школьной столовой распылили перцовый баллончик

ЧП произошло в Измалково.

Сегодня утром в столовой школы №1 села Измалково распылили перцовый баллончик. Администрация школы среагировала оперативно. Детей и сотрудников вывели из помещения, занятия отменили. Всех, кто живет не в Измалково, эвакуировали в районный дом культуры.

Помощь спасателей для ликвидации ЧП не понадобилась. Пострадавших нет.
5 739
#перцовый баллончик #шкода #эвакуация
2

Комментарии (5)

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Викторм

3 минуты назад
Выдрать как сидорову козу..
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блюдо не вкусное было

20 минут назад
ужас какой, просто перца и соли на стол не добавили. Пришлось из своих запасов поперчить
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ужас какой

28 минут назад
lдобрался все-таки Игил до Измалково ! Надо бомбить село
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Коренная липчанка

30 минут назад
А кто это сделал выяснили?
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Енот

30 минут назад
Ерунда, ничего опасного нет в перцовом баллончике
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