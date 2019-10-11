В школьной столовой распылили перцовый баллончик

ЧП произошло в Измалково.

Сегодня утром в столовой школы №1 села Измалково распылили перцовый баллончик. Администрация школы среагировала оперативно. Детей и сотрудников вывели из помещения, занятия отменили. Всех, кто живет не в Измалково, эвакуировали в районный дом культуры.



Помощь спасателей для ликвидации ЧП не понадобилась. Пострадавших нет.