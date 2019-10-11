Происшествия
39 минут назад
В школьной столовой распылили перцовый баллончик
5 739
ЧП произошло в Измалково.
Сегодня утром в столовой школы №1 села Измалково распылили перцовый баллончик. Администрация школы среагировала оперативно. Детей и сотрудников вывели из помещения, занятия отменили. Всех, кто живет не в Измалково, эвакуировали в районный дом культуры.
Помощь спасателей для ликвидации ЧП не понадобилась. Пострадавших нет.
Помощь спасателей для ликвидации ЧП не понадобилась. Пострадавших нет.
5 739
Викторм
блюдо не вкусное было
ужас какой
Коренная липчанка
Енот