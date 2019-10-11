В Липецке оштрафовали станцию аэрации

У муниципального предприятия не оказалось лицензии на работу с отходами.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск регионального управления Росприроднадзора к МУП «Липецкая станция аэрации». Муниципальное предприятие за нарушения в работе оштрафовали на 40 000 рублей.



Как указано в материалах суда, выездная плановая проверка МУП «ЛиСА» проходила в мае-июне 2019 года. В числе прочего, специалисты Росприроднадзора проверяли договора компании. Они установили, что в 2017-2019 годах муниципальная компания оказывала платные услуги по приему и использованию жидких отходов из выгребных ям. В качестве приложений к договорам были приложены паспорта отходов I-IV классов опасности. Вместе с тем, на дату проведения проверки лицензии на работу по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности у МУП «ЛиСА» не было. Это является нарушением лицензионных требований, по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ.



Осуществление деятельности по обращению с отходами I - IV классов опасности без лицензии само по себе создает реальную угрозу жизни людей, причинения вреда окружающей среде. При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу, что наказание в виде предупреждения невозможно, и выписал штраф.