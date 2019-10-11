Общество

сегодня, 09:45

В Липецке оштрафовали станцию аэрации

4 821
#штраф #отходы
В Липецке оштрафовали станцию аэрации

У муниципального предприятия не оказалось лицензии на работу с отходами.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск регионального управления Росприроднадзора к МУП «Липецкая станция аэрации». Муниципальное предприятие за нарушения в работе оштрафовали на 40 000 рублей.

Как указано в материалах суда, выездная плановая проверка МУП «ЛиСА» проходила в мае-июне 2019 года. В числе прочего, специалисты Росприроднадзора проверяли договора компании. Они установили, что в 2017-2019 годах муниципальная компания оказывала платные услуги по приему и использованию жидких отходов из выгребных ям. В качестве приложений к договорам были приложены паспорта отходов I-IV классов опасности. Вместе с тем, на дату проведения проверки лицензии на работу по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности у МУП «ЛиСА» не было. Это является нарушением лицензионных требований, по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ.

Осуществление деятельности по обращению с отходами I - IV классов опасности без лицензии само по себе создает реальную угрозу жизни людей, причинения вреда окружающей среде. При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу, что наказание в виде предупреждения невозможно, и выписал штраф.
4 821
#штраф #отходы

Комментарии (4)

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УЧИТЕЛЬ

24 минуты назад
Безграмотно писать "договорА". Во множественном числе слова пишутся так: Уговоры, договоры, разговоры, приговоры.и т.д. Хотя вам всё это зачем ???
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Буревестник

36 минут назад
В посёлке ЛТЗ народ задыхается , дышать не чем особенно по ночам.
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станция не вчера появилась

54 минуты назад
ну ладно, лицензии у них на какой то период не было, содержимое выгребных ям нужно было под двери Росприроднадзора выливать?
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знаем мф

сегодня, 09:52
как раздаются эти лицензии
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