Сильнейшим липецким пловцам – 19 и 16 лет

Наши «звездочки» вдвоем завоевали три медали ЦФО, из них две – «золотые».

Липецкие пловцы вошли в число сильнейших в чемпионате ЦФО, который проходит в 25-метровом бассейне Смоленска. Среди взрослых наши покорители воды завоевали три медали, в том числе две – «золотые».

Самый титулованный из ныне действующих липецких пловцов 19-летний Михаил Бочарников завоевал медаль высшей пробы на дистанции 200 метров вольным стилем. Победный результат нашего земляка – 1 минута 49,98 секунды.

Второе место занял Дмитрий Титов из Тулы - 1:50,19, а «бронзу» добыл еще один липчанин Дмитрий Клименищев, который был одним из самых юных участников заплыва – 16 лет, но тем не менее рискнул выйти на старт вместе со взрослыми и проплыл дистанцию за 1:51,30. Спортсмена, занявшего 4-е место и оставшегося за чертой призеров, Дмитрий опередил всего на 1,5 десятые секунды, при том, что за 25 метров до конца дистанции липчанин проигрывал ему, но решил спор мощным финишным спуртом.

Клименищев завоевал и еще одну «взрослую» медаль – «золотую», победив на дистанции 200 метров баттерфляем – 1:58,17 и стал единственным участником, кто «выплыл» из 2-х минут. Второе место досталось Ивану Агафонову из Белгородской области – 2:01,35.

Бочарников и Клименищев – на данный момент лидеры липецкого плавания, несмотря на юный возраст. В их биографии есть уже и международные успехи, правда, на юношеском и юниорском уровнях. Так, Михаил – «серебряный» призер юниорского чемпионата Европы-2018 в эстафете 4х200 метров вольным стилем, а Вадим в июле этого года одержал победу на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку на 200-метровке баттерфляем (тогда его результат составил 1:58,06).

В Смоленске выступали и наши юноши, и юниоры. Особенно хочется отметить Дениса Бочарникова, занявшего 4-е место в заплыве на 100 метров на спине - 56,82 и впервые выполнившего норматив мастера спорта России.

Тренируют спортсменов Оксана Кравчук, Ольга Кумановская, Елена Каймонова, Галина Курышина.