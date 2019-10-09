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29 минут назад

Липецкая вечЁрка: собачья жизнь, важное назначение и поиск отзывчивого парня

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: собачья жизнь, важное назначение и поиск отзывчивого парня

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 9 октября.

Липчане сегодня очень активно обсуждали репортаж из Тербунского района «Лагерь смерти или передержка?». Приют для собак расположен на самом въезде в Тульское, возле огромного мусорного полигона, на который свозят бытовые отходы из Воловского и Тербунского районов. Место еще то! Смрад на всю округу и грязь. А приютом оказался совсем небольшой клочок земли, огороженный забором из профлиста. В помещения с вольерами все как в казенных учреждениях для сирот или преступников, домах инвалидов. Вроде чисто, но в воздухе витает жуткое чувство отчужденности, ненужности, забытости, потерянности, горя… В глазах собак это все отражается. Они как у людей – зеркало души. Нельзя нормальному человеку видеть эти глаза…

Не меньше откликов к сообщению о том, что липчанина оштрафовали из-за обращений к Путину и Медведеву.Экспертиза показала, что ролики пропагандируют употребление наркотических средств. Сам липчанин пояснил, что ролики появились в его аккаунте из-за взлома страницы.

Сегодня  департамент образования мэрии Липецка возглавила Светлана Бедрова. Уже бывший директор школы №51 выиграла конкурс на вакансию. Учитель ранее была награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, является лауреатом областной премии имени Г.И. Горской.

Тем временем в Ельце ищут молодого человека, помогшего сбитой школьнице. Парень первым бросился с сбитому внедорожником ребенку и поддерживал ее до приезда бригады медиков. Вчера в 07:40 на перекрестке улиц Лермонтова и Мира в Ельце водитель белого внедорожника «Мазда» наехал на двух девочек на пешеходном переходе у школы №15. От удара девочек разбросало по разным сторонам перекрестка. Обе школьницы — 14-ти и 15-ти лет — госпитализированы с травмами в больницу.
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#вечерка

Комментарии (1)

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Animal planet

19 минут назад
Называйте вещи своими именами,не приют,а адский концлагерь для животных. Который подлежит немедленному закрытию.А ульшина,алкашку и его папашу в тюрьму.Неужели нельзя построить современный приют для животных,например как в США.
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