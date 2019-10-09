Общество

39 минут назад

«Спасибо тебе огромное, что не проехал мимо, а помог и поддержал девочку»

6 1900
#авария #ДТП #соцсети
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В Ельце ищут молодого человека, помогшего сбитой школьнице.

Родственники одной из сбитых вчера возле школы №15 в Ельце девочки через социальные сети ищут молодого человека, который помог школьнице. Парень первым бросился с сбитому внедорожником ребенку и поддерживал ее до приезда бригады медиков.



  - Если кто-то его знает или он сам увидит этот пост: спасибо тебе огромное, что не проехал мимо, а помог и поддержал девочку. И всем кто не прошёл мимо спасибо! - пишут родственники девочки.

В комментариях к посту в городском паблике откликнулись свидетели последствий аварии. Они пишут, что в течение нескольких минут после ДТП водители машин ехали мимо, и только тот молодой человек бросился к одной из школьниц. Ельчане благодарят парня за отзывчивость и корят проехавших мимо : «А остальным позор, кто ехал мимо, чуть ли не по ногам девочек».

Напомним, вчера в 07:40 на перекрестке улиц Лермонтова и Мира в Ельце водитель белого внедорожника «Мазда» наехал на двух девочек на пешеходном переходе у школы №15. От удара девочек разбросало по разным сторонам перекрестка. Обе школьницы — 14-ти и 15-ти лет — госпитализированы с травмами в больницу.
6 1900
#авария #ДТП #соцсети
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Комментарии (6)

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гость

7 минут назад
??????, о опять чмо завистливое появилось!Опять пукан рвётся убогий лошара?
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Аька

10 минут назад
А почему умалчивают, кто был за рулем внедорожника?
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Жанет

14 минут назад
Даже слов нет на то,как люди мимо проезжали.....пи пи пи, очень мало хороших и отзывчивых людей осталось. Девочкам здоровья!
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дерзкий

15 минут назад
Молодец парень
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??????

16 минут назад
Какой белый внедорожник? Кредитная иносблеванная сракоскребущая инорыгаловка для отмороженного неполноценного быдла!
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Светлана

29 минут назад
Вот до чего дожили, благодарим за человеческий поступок. Неужели можно мимо проехать?
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