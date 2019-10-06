Общество

сегодня, 17:58

Лучшему липецкому студенту нужны «лайки»

14 756
#голосование #конкурс
5
Лучшему липецкому студенту нужны «лайки»

Юноша участвует в конкурсе «Мистер Студенчество».

Победитель регионального этапа конкурса талантов и эрудиции «Мистер Студенчество» Арсений Болдырев вышел на финишную прямую борьбы за главный титул – «Мистер Студенчество России 2019». Участника от Липецкой области можно поддержать в виртуальном голосовании.



Студент Липецкого государственного технического университета 20-летний Арсений Болдырев победил в региональном конкурсе этой весной и теперь участвует в первенстве в Чебоксарах. Финал «Мисс и Мистер Студенчество» запланирован на 11 октября. В конкурсе принимают участие студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте от 17 до 23, которые проходят собеседование с жюри, представляют творческий номер, участвуют в дефиле и фотосессии, а также отвечают на каверзные вопросы.
14 756
#голосование #конкурс
5

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

негоддяй

14 минут назад
Здесь какой -то гомосятиной попахивает ! Какие могут быть у мужика лайки? Он что заднеприводный?
ответить

Голубая Луна

19 минут назад
С лайкоет его кто-нибудь под хвост. Мужик должен быть мужиком а это что-то отдаёт голубизной.
ответить

Доктор ?!

24 минуты назад
У нас нет детей ,потому что мы белочка и белочка , Нет ,потому что вы мальчик и мальчик !, Ему не лайки нужны, а материнский капитал !.
ответить

Доктор

28 минут назад
Какая красивая парения!!! Чмок-чпок тебе!
ответить

Пущай Уваркина его в

38 минут назад
чечню отправит.
ответить

Trueтень

45 минут назад
Не лайки, сто пудова
ответить

Не лайки

46 минут назад
Парень ему нужен судя по его слащавой пачке
ответить

Имею мнение

46 минут назад
да, Чего, неужели не похож на арийца))) А ну покажи свое фото и мы тут заценим твою рожу.
ответить

да

сегодня, 18:28
каверзные ответы, чем то и как то слишком слащавый , интересно каких кровей .....
ответить

каверзные ответы

сегодня, 18:17
Demo8080, начни с лайков-дефиле-фотосессии, потом и богатообеспеченные спонсоры подтянутся :)
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Единая дежурная диспетчерская служба Ельца серьезно модернизирована
#ЕДДС #Елец
Единая дежурная диспетчерская служба Ельца серьезно модернизирована

сегодня, 18:01

Общество
«Вот построим – и увидите»
#публичные слушания
51
«Вот построим – и увидите»

сегодня, 16:30

Общество
Липчанин хочет простой и понятной системы ЖКХ
#ЖКХ #инициатива
26
Липчанин хочет простой и понятной системы ЖКХ

сегодня, 15:31

Общество
Ночной ливень превратил Липецк в Венецию
#подтопление #дождь
55
Ночной ливень превратил Липецк в Венецию

сегодня, 11:26

Общество
Огромная лужа разлилась на новой дороге в Липецке
#подтопление #ливень
80
Огромная лужа разлилась на новой дороге в Липецке

сегодня, 11:04

Общество
Жителей Липецкой области просят помочь найти родственников погибшего красноармейца
#поиск
1
Жителей Липецкой области просят помочь найти родственников погибшего красноармейца

сегодня, 10:01

Общество