Общество
сегодня, 17:58
Лучшему липецкому студенту нужны «лайки»
14 756
Юноша участвует в конкурсе «Мистер Студенчество».
Победитель регионального этапа конкурса талантов и эрудиции «Мистер Студенчество» Арсений Болдырев вышел на финишную прямую борьбы за главный титул – «Мистер Студенчество России 2019». Участника от Липецкой области можно поддержать в виртуальном голосовании.
Студент Липецкого государственного технического университета 20-летний Арсений Болдырев победил в региональном конкурсе этой весной и теперь участвует в первенстве в Чебоксарах. Финал «Мисс и Мистер Студенчество» запланирован на 11 октября. В конкурсе принимают участие студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте от 17 до 23, которые проходят собеседование с жюри, представляют творческий номер, участвуют в дефиле и фотосессии, а также отвечают на каверзные вопросы.
Студент Липецкого государственного технического университета 20-летний Арсений Болдырев победил в региональном конкурсе этой весной и теперь участвует в первенстве в Чебоксарах. Финал «Мисс и Мистер Студенчество» запланирован на 11 октября. В конкурсе принимают участие студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте от 17 до 23, которые проходят собеседование с жюри, представляют творческий номер, участвуют в дефиле и фотосессии, а также отвечают на каверзные вопросы.
14 756
негоддяй
Голубая Луна
Доктор ?!
Доктор
Пущай Уваркина его в
Trueтень
Не лайки
Имею мнение
да
каверзные ответы