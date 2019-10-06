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25 минут назад
«Застывшее время»: детские игрушки в заброшенном доме
Вымирающая деревня Жаркий Верх.
Жаркий Верх — деревня Сотниковского сельсовета Краснинского района Липецкой области. Расположена на левом берегу реки Семенек. Деревня названа так, потому, что раньше на этом месте готовили почву под пашню, выжигая траву.
В деревне живут не больше пяти человек человек, но автолавка все еще ходит. Снег зимой здесь чистят исправно, а летом приезжают рыбаки половить рыбу в красивом пруду.
В покинутых домах нам удалось найти брошенные детские игрушки и старинную мебель. Большинство домов к сожалению уже обрушились или разорены мародерами.
GPS 53°00′29″ с. ш. 38°44′16″ в. д.
В деревне живут не больше пяти человек человек, но автолавка все еще ходит. Снег зимой здесь чистят исправно, а летом приезжают рыбаки половить рыбу в красивом пруду.
В покинутых домах нам удалось найти брошенные детские игрушки и старинную мебель. Большинство домов к сожалению уже обрушились или разорены мародерами.
GPS 53°00′29″ с. ш. 38°44′16″ в. д.
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ВАНДАЛЫ ЗАСТЫВШЕЕ ВРЕМЯ!