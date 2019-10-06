Выходной маршрут

25 минут назад

«Застывшее время»: детские игрушки в заброшенном доме

2 88
#Застывшее время
«Застывшее время»: детские игрушки в заброшенном доме

Вымирающая деревня Жаркий Верх.

Жаркий Верх — деревня Сотниковского сельсовета Краснинского района Липецкой области. Расположена на левом берегу реки Семенек. Деревня названа так, потому, что раньше на этом месте готовили почву под пашню, выжигая траву.

В деревне живут не больше пяти человек человек, но автолавка все еще ходит. Снег зимой здесь чистят исправно, а летом приезжают рыбаки половить рыбу в красивом пруду.

В покинутых домах нам удалось найти брошенные детские игрушки и старинную мебель. Большинство домов к сожалению уже обрушились или разорены мародерами.

GPS 53°00′29″ с. ш. 38°44′16″ в. д. 
2 88
#Застывшее время

Комментарии (2)

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Печально

4 минуты назад
Как печально всё. Какая красота вокруг, и вымирают люди, те кто должны были наслаждаться этой красотой
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ВАНДАЛЫ ЗАСТЫВШЕЕ ВРЕМЯ!

11 минут назад
ЧТОБ ВАС ССУКИ СОБАКИ СОЖРАЛИ!!!
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