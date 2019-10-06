«Застывшее время»: детские игрушки в заброшенном доме

Вымирающая деревня Жаркий Верх.





Жаркий Верх — деревня Сотниковского сельсовета Краснинского района Липецкой области. Расположена на левом берегу реки Семенек. Деревня названа так, потому, что раньше на этом месте готовили почву под пашню, выжигая траву.



В деревне живут не больше пяти человек человек, но автолавка все еще ходит. Снег зимой здесь чистят исправно, а летом приезжают рыбаки половить рыбу в красивом пруду.



В покинутых домах нам удалось найти брошенные детские игрушки и старинную мебель. Большинство домов к сожалению уже обрушились или разорены мародерами.



GPS 53°00′29″ с. ш. 38°44′16″ в. д.

