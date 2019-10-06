Общество

29 минут назад

Жителей Липецкой области просят помочь найти родственников погибшего красноармейца

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Жителей Липецкой области просят помочь найти родственников погибшего красноармейца

Останки бойца нашли на Смоленщине


"Ко мне обратились Смоленские поисковики, с просьбой помочь найти родственников солдата, нашего земляка. Солдат был найден в урочище Гридякино Зубцовского района Смоленской области", сообщается в паблике в ВК.

Останки идентифицировали по смертному медальону, который был прочитан 28 сентября.

Данные бойца:  Скуридин Павел Тимофеевич 1912 года рождения. Уроженец Становлянского района Орловской (ныне Липецкая область) деревня Грунин Воргол.

В отдельной записке, солдат указал данные жены - Скуридина Александра Николаевна Московская область, Щёлковский район Монинский комбинат.

В ОБД Мемориал нашла данные на возможных братьев солдата:  Григорий Тимофеевич. Год рождения не указан. Его жена - Скуридина Анна Семёновна.

Даниил Тимофеевич 1895 года рождения.

Иван Тимофеевич 1907 года рождения.

Если найдутся родственники красноармейца просьба написать Наталье Дементьевой.

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