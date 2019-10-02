Спорт

40 минут назад

Встреча молодых футболистов вылилась в драку «команда на команду»

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#Футбол #драка #"Металлург-М"
Встреча молодых футболистов вылилась в драку «команда на команду»

Дублирующие составы «Металлурга» и «Тамбова» бурно выяснили отношения, итог – 5 красных карточек.

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В 22-м туре первенства СФФ «Центр» (третий дивизион) молодежный состав «Металлурга» проводил в гостях у «Тамбова-М-2».

Шансы липчан до игры выглядели предпочтительнее, ведь наша команда выше в турнирной таблице, имела на 8 очков больше. «Тамбов-М-2» - это не просто резервный состав, а «дубль дубля». Сильнейшие тамбовские дублеры выступают в первенстве среди молодежных команд Премьер-Лиги, а те кто не попал в ту команду – в турнире «Центра».

Однако победили тамбовчане – 1:0. Единственный мяч на 58-й минуте забил вышедший на замену Алексей Попов, который первым же касанием замкнул прострел с фланга.

Но даже не этим запомнился поединок, а дракой с участием футболистов обеих команд. На 69-й минуте полузащитник липчан Николай Смирных нарушил правила и заработал вторую желтую карточку. Тамбовский полузащитник Роман Жеребятьев набросился на полузащитника с кулаками, и – понеслось.

На поле пришлось выбежать и резервным судьям, и тренерам обеих команд, чтобы разнять массовую потасовку.

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Тот самый удар липецкого капитана Максима Скопинцева (№47) "в стиле Брэда Питта в фильме "Троя".

В итоге кроме Смирных у липчан были удалены капитан команды Максим Скопинцев и хавбек Роман Кукин – с формулировками «удар соперника рукой в лицо». У «Тамбова» красные карточки получили так же носящий капитанскую повязку Антон Архипов с позорным замечанием «плевок в лицо соперника» и Жеребятьев («удар соперника ногой»). Последний не унимался и после драки. На видео видно, как он попытался выхватить карточку из рук судьи. В протоколе была сделана запись: «пытался применить физическое воздействие и нецензурно выражался в адрес арбитра». (В видеофайле как раз по причине матершины мы вынуждены были заблокировать звук).

«Тамбов-М-2» заканчивал встречу вдевятером, а «Металлург-М» - ввосьмером. Участникам потасовки грозят различные сроки дисквалификации.

Пресс-служба «Металлурга» сделала заявление по поводу драки:

«Мы надеемся и даже убеждены, что горячий инцидент не омрачит дружеских отношений между двумя клубами. Подрались молодые парни – бывает. Но наверняка каждый из них уже раскаивается в содеянном и не винит никого. «Металлург» и «Тамбов» связывают многолетние партнерские и дружеские отношения, которые не разорвать таким инцидентом в игре команд третьего дивизиона. Ребята, давайте жить дружно! Как любят скандировать фанаты обоих городов, только Липецк и Тамбов!», - говорится в официальном сообщении липецкого клуба.

За 4 тура до финиша «Металлург-М» идет на 11-м месте в турнирной таблице с 14-ю очками; «Тамбов-М-2» расположился следом на 12-й строчке, имея 11 очков и два матча в запасе.

4 463
#Футбол #драка #"Металлург-М"

Комментарии (4)

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Озеров

13 минут назад
Вот такой футбол,нам нужен!
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гость

16 минут назад
зверьки..
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гость

16 минут назад
Кукарен Аветисов, на свой ник посмотри сначала умник)
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Кукарен Аветисов

26 минут назад
Тупорылые животные! а потом еще удивляются с кокориных и мамаевых! отправьте этих оленей в школу, какой им спорт
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