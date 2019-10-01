Общество

сегодня, 15:42

В Липецке завершается сезон фонтанов

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#фонтаны
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В Липецке завершается сезон фонтанов

По данным управления главного смотрителя, сегодня подрядная организация ООО «Медьпластмонтаж» приступила к отключению и демонтажу оборудования водных комплексов у ФОК «Пламя», на площадях Клименкова, Франценюка, Константиновой. В последующие дни разберут большой и малый фонтаны на улице Ленина, у Комсомольского пруда, на площадях Мира, Театральная, а также у спорткомплекса «Звездный».

Последними, как правило, «засыпают» каскад Петровского спуска и светодинамический на площади Петра. Предполагается, что эти крупные фонтаны демонтируют до 20 октября. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, подготовка фонтанного хозяйства к зиме предусматривает целый комплекс работ. Прежде всего, это слив систем. За сезон 12 городских фонтанов закрытого цикла используют до 20 тысяч кубометров воды. Также в муниципальное задание входят уборка мусора, вывоз на склад насосов, насадок, подсветки, щитов управления, фильтров. Все это очищается и проходит тщательную ревизию.

В этом сезоне фонтаны не раз становились объектами действий вандалов. Так на большом фонтане на улице Ленина были оторваны плиты парапета, на электрощитовые будки и проходные шкафы водных комплексов Комсомольского пруда, площадей Соборная, Театральная и других наносились граффити. В фонтан на площади Клименкова наливалось моющее средство, в чашу фонтана на площади Театральной бросили урну.

Сотрудники управления главного смотрителя напоминают жителям и гостям города: фонтаны – не просто украшение, но визитная карточка Липецка. Вместе с тем, ремонт чаш и, тем более, оборудования – весьма трудоемкие и дорогостоящие процедуры. Поэтому необходимо беречь городское имущество, так как благоустройство – это работа, в равной степени требующая как финансовых вложений, так и ответственного отношения к результатам.
413
#фонтаны
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