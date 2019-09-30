Культура

сегодня, 14:14

Липчане в Ялте сыграют Чехова

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#фестиваль #театр
Липчане в Ялте сыграют Чехова

Работа наших земляков откроет театральный фестиваль.

В Ялтинском театре им. А.П. Чехова с 30 сентября по 5 октября пройдет IX Международный фестиваль театрального искусства «Театр. Чехов. Ялта», сообщает администрация театра. Учредителем фестиваля выступает Министерство культуры Республики Крым. Фестиваль, посвященный памяти великого русского драматурга Антона Чехова, традиционно включает обращение к чеховскому наследию. И программа фестиваля этого года не станет исключением.

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого приехал в Ялту с комедией «Пришел! Увидел! Полюбил!». Работа наших артистов 1 октября откроет фестиваль постановок по Чехову. Липецкий спектакль поставлен по пьесам Чехова «Медведь» и «Предложение», смешным водевилям-шуткам. Спектакль держит внимание зрителя с первой до последней секунды, давая зрителям сделать только небольшие паузы между волнами смеха. Этот спектакль — безусловно, эксперимент, эксперимент с серьёзным отношением, но без капли серьёзности игры. Трое артистов взяли две шутки Чехова и попытались под лупой разглядеть героев этих маленьких пьес. Чеховские водевили выдержали проверку временем и нетрудно понять почему. Ярко выписанные характеры, витиеватый сюжет, строящийся на недоразумениях и языковых «зацепах» .. обмороки, истерики, сердечные перебои, напряженные паузы, оглушительное молчание, вся эта абсолютно чеховская фактура дает прекрасные возможности для игры. Спектакль является участником и лауреатом фестивалей «Мелиховская весна» и «У троицы».

Крымский академический театр кукол представит публике спектакль «Рассказы» по произведениям Антона Чехов. Также в фестивале примут участие Волгоградский молодежный театр со спектаклем «Чайка», Белорусский государственный академический музыкальный театр представит лирическую комедию «Свадьба в стиле ретро», а Долгопрудненский театр «Город» – драматический спектакль «Открытие жизни!».
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#фестиваль #театр

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