Общество

сегодня, 14:27

Липчанин стал победителем конкурса комиксов о Винни-Пухе

7 384
#конкурс #Винни-Пух
1
Липчанин стал победителем конкурса комиксов о Винни-Пухе

Режиссер из Липецка Владимир Ли победил в конкурсе анимированных комиксов о Винни Пухе, который проводил "Союзмультфильм" совместно с профплощадкой "Слет аниматоров"

В 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны сразу нескольких значимых для российской мультипликации анимационных фильмов. Четвертого сентября юбилей отмечает картина "Винни Пух". Специально к этому событию проводился конкурс "живых комиксов", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу студии "Союзмультфильм"

"Победителем стал режиссер из Липецка Владимир Ли, создавший фильм о любимом персонаже. Это трогательный мультфильм, по сюжету которого главный герой отправляется в детство, чтобы поздравить Винни Пуха с юбилеем", — сказали в пресс-службе.

Всего на конкурс поступили 74 работы от профессионалов и художников-любителей из Сыктывкара, Екатеринбурга, Северска и многих других городов. Оценивали работы, в частности, режиссер и руководитель мастерской в объединении авторской анимации киностудии "Союзмультфильм" Игорь Ковалев, художественный руководитель Национальной анимационной премии "Икар" и шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков и другие эксперты.

Сам режиссер у себя на страничке "Вконтакте отреагировал так: "Я, честно говоря, слегка в шоке"





Фото: vk.com/vowalee

7 384
#конкурс #Винни-Пух
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Миротворец

15 минут назад
Молодец хлопец!!!!! Так держать !!!! От всей души поздравляю !!! Это вам не видео с регистратора показывать и вкладывать людей
ответить

Вася

23 минуты назад
Красавчик!, Умничка!
ответить

Прям гордость берет

37 минут назад
Какие талантливые люди поживают на Липецкой земле! Молодец!
ответить

поздравляем всем двором

43 минуты назад
Ура!ура!Ура!
ответить

))))))))))

45 минут назад
это, коренной !
ответить

Викторм

сегодня, 14:58
Молодец, что сказать. Мои поздравления!
ответить

это

сегодня, 14:53
Липчанин?
ответить

Еще в рубрике

Быть автохамом все опаснее (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
55
Быть автохамом все опаснее (ФОТО)

сегодня, 13:09

Общество
Из-за липчанки, не пускавшей коммунальщиков в квартиру, соседи полгода сидели без горячей воды
#ЖКХ #приставы #нехорошая квартира
31
Из-за липчанки, не пускавшей коммунальщиков в квартиру, соседи полгода сидели без горячей воды

сегодня, 11:14

Общество
Сеть магазинов более 100 раз нарушила антиалкогольное законодательство
#Алкоголь #запрет #торговля на вынос
17
Сеть магазинов более 100 раз нарушила антиалкогольное законодательство

сегодня, 09:53

Общество
За месяц судебные приставы и ГИБДД получили с липчан более 15 тысяч штрафов
#Приставы #УФССП #ГИБДД
15
За месяц судебные приставы и ГИБДД получили с липчан более 15 тысяч штрафов

сегодня, 09:43

Общество
Предприниматель платит колоссальные штрафы, но продолжает торговать алкоголем в киоске
#Нелегальная торговля #киоск #алкоголь
24
Предприниматель платит колоссальные штрафы, но продолжает торговать алкоголем в киоске

сегодня, 09:25

Общество
В Липецке будет работать группа по пресечению финансовых пирамид
#пирамида #мошенничество
14
В Липецке будет работать группа по пресечению финансовых пирамид

вчера, 17:34

Общество