сегодня, 14:27
Липчанин стал победителем конкурса комиксов о Винни-Пухе
Режиссер из Липецка Владимир Ли победил в конкурсе анимированных комиксов о Винни Пухе, который проводил "Союзмультфильм" совместно с профплощадкой "Слет аниматоров"
"Победителем стал режиссер из Липецка Владимир Ли, создавший фильм о любимом персонаже. Это трогательный мультфильм, по сюжету которого главный герой отправляется в детство, чтобы поздравить Винни Пуха с юбилеем", — сказали в пресс-службе.
Всего на конкурс поступили 74 работы от профессионалов и художников-любителей из Сыктывкара, Екатеринбурга, Северска и многих других городов. Оценивали работы, в частности, режиссер и руководитель мастерской в объединении авторской анимации киностудии "Союзмультфильм" Игорь Ковалев, художественный руководитель Национальной анимационной премии "Икар" и шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков и другие эксперты.
Сам режиссер у себя на страничке "Вконтакте отреагировал так: "Я, честно говоря, слегка в шоке"
Фото: vk.com/vowalee
Миротворец
Вася
Прям гордость берет
поздравляем всем двором
))))))))))
Викторм
это