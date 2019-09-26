Происшествия

51 минуту назад

Финал погони за мотоциклистами-стрелками попал на видео

18 1989
#стрельба #авария #ДТП #Роман Кришталь
2

Столкновение мотоцикла «Кавасаки» и автомобиля «Рено Дастер» записала камера наблюдения.

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Утром 26 сентября в Липецке на площади Франценюка мотоцикл «Кавасаки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Дастер». В результате аварии смертельные травмы получил 36-летний пассажир мотоцикла. Водитель «Кавасаки» госпитализирован. Столкновение мотоцикла и автомобиля записала камера уличного наблюдения.

Напомним, что эта авария стала окончанием погони начавшейся на Грязинской трассе. Здесь, по словам автоюриста Романа Кришталя, мотоциклисты обстреляли его автомобиль «Мерседес» из травматического пистолета.

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Кришталь отвели огнем из своего травматического оружия и бросился за мотоциклистами в погоню. «Мерседес» и «Кавасаки» промчались по площади и проспекту Мира, при этом пассажир мотоцикла вел стрельбу по догонявшему их Кришталю

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"). В рамках расследования дела будет дана правовая оценка действиям всех участников погони.


18 1989
#стрельба #авария #ДТП #Роман Кришталь
2

Комментарии (18)

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русс

1 минуту назад
Кришталь молодец! Лучше пусть их хоронят, а меня судят, а не наоборот ...
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этнический русский

2 минуты назад
Сталин-психиатр., ..это не русские .это мразь .
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парпр

4 минуты назад
По данным налоговой у Кристаля 2 фирмы по пенсионному обеспечению граждан и сборе средств
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Сталин-психиатр.

8 минут назад
Ну что, дождались?)) Криштали русских уже машинами давят... Сначала обирают, а потом давят.
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%%%

9 минут назад
Что то город 48 слишком упорно юриста отмазывает?Жмур на совести юриста.Как не крути.
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Петров и Боширов

10 минут назад
ну вы дремучие в Пипецке ! З долю малую измажем дверь любого авантюрписта полонием и гавном
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Не , Хорошие путинские времена !.

10 минут назад
Когда начнутся гражданские, боевые действия , Их тоже можно будет смотреть online , Цифирь от Путина .
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Ага

13 минут назад
555, Пушкин дописался , Гагарин долетался , Юрист договорился !.
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Вот

14 минут назад
Мнение, Поэтому нехай юрист в тюрьме спрячется ,Хотя и там его через недельку удавят !(Сто к одному).
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555

14 минут назад
Честный автоюрист не боится говорить правду. Молодец. Побольше бы таких
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