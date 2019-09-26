Происшествия
51 минуту назад
Финал погони за мотоциклистами-стрелками попал на видео
18 1989
Столкновение мотоцикла «Кавасаки» и автомобиля «Рено Дастер» записала камера наблюдения.
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Утром 26 сентября в Липецке на площади Франценюка мотоцикл «Кавасаки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Дастер». В результате аварии смертельные травмы получил 36-летний пассажир мотоцикла. Водитель «Кавасаки» госпитализирован. Столкновение мотоцикла и автомобиля записала камера уличного наблюдения.
Напомним, что эта авария стала окончанием погони начавшейся на Грязинской трассе. Здесь, по словам автоюриста Романа Кришталя, мотоциклисты обстреляли его автомобиль «Мерседес» из травматического пистолета.
Кришталь отвели огнем из своего травматического оружия и бросился за мотоциклистами в погоню. «Мерседес» и «Кавасаки» промчались по площади и проспекту Мира, при этом пассажир мотоцикла вел стрельбу по догонявшему их Кришталю.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"). В рамках расследования дела будет дана правовая оценка действиям всех участников погони.
Напомним, что эта авария стала окончанием погони начавшейся на Грязинской трассе. Здесь, по словам автоюриста Романа Кришталя, мотоциклисты обстреляли его автомобиль «Мерседес» из травматического пистолета.
Кришталь отвели огнем из своего травматического оружия и бросился за мотоциклистами в погоню. «Мерседес» и «Кавасаки» промчались по площади и проспекту Мира, при этом пассажир мотоцикла вел стрельбу по догонявшему их Кришталю.
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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"). В рамках расследования дела будет дана правовая оценка действиям всех участников погони.
18 1989
русс
этнический русский
парпр
Сталин-психиатр.
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Петров и Боширов
Не , Хорошие путинские времена !.
Ага
Вот
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