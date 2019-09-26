Общество

29 минут назад

Антимонопольщики приостановили торги на строительство лыжероллерной трассы

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#тендер #строительство
Антимонопольщики приостановили торги на строительство лыжероллерной трассы

Тендер практически дошел до стадии объявления победителя.

Региональное управление федеральной антимонопольной службы из-за жалобы потенциального подрядчика приостановило торги на строительство лыжероллерной трассы на базе в Задонском районе. Претензии к организаторам торгов предъявила компания из Алтайского края "КС-Строй".

В своей жалобе организация указывает, что в документах к тендеру отсутствует часть важных для строительства сведений. В частности, не опубликован проект организации строительства. Алтайские строители считают, что отсутствие в составе документации полного объема проектной документации приводит к невозможности формирования участником закупки предложения по исполнению контракта. Теперь антимонопольщикам придется проверить эти доводы и при их подтверждении принять к заказчику, региональному управлению капитального строительства, меры. Пока УФАС не вынесет определение, торги приостановлены. Подрядчика планировали определить 23 сентября, но жалоба затормозила процедуру 20 сентября.

Строительство лыжероллерной базы в физкультурно-спортивном комплексе «Задонск» оценили в 12 003 329 рублей. Комплекс расположен на территории Верхнеказаченского сельсовета. Строительство лыжероллерной трассы на территории лыжной базы ФСК "Задонск" — давний проект инвестиционный администрации Липецкой области. Общий объем инвестиций в проект на первоначальном этапе оценивали в 121 млн рублей. Его планировалось реализовать еще в 2015-2018 годах. Сейчас от победителя тендера требуют выполнить работы до конца 2019 года.
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#тендер #строительство

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