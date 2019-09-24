Два футбольных поля реконструируют в Липецке до конца года

Как сообщили в департаменте по физической культуре и спорту, капитальный ремонт существующего футбольного поля на стадионе спортивного комплекса «Сокол» проводит новосибирское ООО «Турсим». На объекте уже проведена разборка искусственного покрытия, идёт демонтаж греющего трубопровода, ведется подготовка проектно-сметной документации для выполнения работ по освещению.



- Реконструкция позволит повысить качество учебно-тренировочного процесса и сделает игру в футбол более комфортной, - считает директор СК «Сокол» Владимир Санталов.



Реконструкцию поля стадиона «Литейщик», который относится к спортивной школе №8 «Юность» и активно используется в учебно-тренировочном процессе, ведут липецкие фирмы. ООО «Строймастер» готовит основание. ООО «Космос» - полотно и беговые дорожки. В рамках контракта здесь также отремонтируют ограждения, трибуны и установят освещение.



Работы на обоих стадионах должны быть завершены уже в этом году.

