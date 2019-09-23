Возле обновленного арт-объекта из шин разбили зону отдыха.

Сегодня на въезде в аэропорт «Липецк» состоялось открытие зоны отдыха в японском стиле. Японский сад окружил давнего обитателя городской окраины — сделанного из шин динозавра Гава, или как его ласково называют — Гаврюша.Гаврюше, фигуре высотой в 8,5 метров и 15 метров в длину, уже 8 лет. Его в районе аэропорта в 2011 году установил производитель шин, резидент ОЭЗ «Липецк», компания «Йокохама». Из года в год специалисты завода по весне инспектируют Гаврюшу. Со временем некоторые шины проседают, и их меняют но новые. Новые для Гаврюши: все шины уже отработали свой срок на автомобилях. Новые-старые шины привозят через пункта сбора отработанных шин. Гаврюша — символ разумного обращения со вторсырьем и бережного отношения к природе. Традицию установки динозавров из шин завели на «Йокохаме» порядка 30 лет назад, сообщил GOROD48 директор липецкого завода концерна Кавада Кадзуо.- Сам материал — черные шины — не располагает к тому, чтобы делать из него милые арт-объекты в форме, например, котиков и собачек. В «Йокохама» приняли решение выбрать персонаж, символизирующий силу. Так начали делать динозавров — символы силы и мощи, - уточнил Кавада Кадзуо.Этой осенью Гаврюшу окружил японский сад — зона отдыха в традиционном восточном стиле. Первоначально планировалось вокруг Гаврюши сделать зеленый газон, но после совещания с липецкими специалистами сошлись во мнении разбить осенний японский сад. Для этого землю вокруг Гаврюши отсыпали разноцветной щепой и галькой, установили в саду традиционные для японской ландшафтной архитектуры украшения — садовые светильники и деревянный мостик. Глава торгово-промышленной палаты Липецкой области Александр Гольцов и директор аэропорта «Липецк» Владимир Малахов уверены, что новая зона отдыха станет местном притяжения для молодоженов и семей с маленькими детьми. Гаврюша уже давно стал звездой Instagram`а. Снимки динозавра из шин на память — привычное дело для пассажиров аэропорта, как для липчан, так и для гостей города. Еще бы! Где в России еще увидишь арт-объект из 428 шин? «Братья» Гаврюши стоят в Японии — в городе Хиросима.