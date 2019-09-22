Победа, упущенная в компенсированное время с пенальти: видеообзор матча «Металлурга» с «Араратом»

В другой ситуации "сталевары" могли бы радоваться ничьей на выезде с одним из конкурентов.

Липецкий «Металлург» увез одно очко из Москвы, сыграв вничью в гостях у одного из лидеров столичного «Арарата» - 1:1.

В другой ситуации этот результат нас порадовал бы. Но здесь «сталевары» вполне могут сетовать на судьбу: хозяева сравняли счет, играя вдесятером, уже в компенсированное время заработав и реализовав пенальти. Реализовали они его, к слову, не с первой попытки: вратарь Михаил Алфимов отбил удар, но судья велел перебить, усмотрев, что наш голкипер раньше времени вышел из ворот.

В общей сложности с 11 метров по нашим воротам в этом матче били трижды. Отчет о матче можно прочитать здесь.

«Металлург» занимает 5-е место в турнирной таблице, отрыв от лидирующего брянского «Динамо» не критичен и составляет 6 очков. В будущую субботу, 28 сентября, нашу команду ждет важнейший матч на своем поле с еще одним конкурентом в борьбе за высокие места красногорским «Зорким». Парням как никогда будет необходима поддержка болельщиков!



Фото и исходник видео ФК "Арарат".

