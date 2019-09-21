16 минут назад
В Липецке открыт конкурс проектов по ремонту спорткомплекса «Звёздный»
Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства Липецка объявляет архитектурный конкурс на лучший проект преображения территории в районе дома №13 по улице Терешковой с капитальным ремонтом здания спорткомплекса «Звёздный».
Участникам, чьи проекты признают лучшими, вручат дипломы и сувениры. Победителю - премию. Также автора проекта-победителя включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области (по согласованию), сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Организаторы конкурса, в этом году также планируют объявить конкурсы на благоустройство парка Победы, Каменного лога, бульвара Белана, площади Соборной и разработку проекта музея советской эпохи под открытым небом.
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