Общество

16 минут назад

В Липецке открыт конкурс проектов по ремонту спорткомплекса «Звёздный»

43
#ДС "Звездный" #архитектурный конкурс
В Липецке открыт конкурс проектов по ремонту спорткомплекса «Звёздный»

Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства Липецка объявляет архитектурный конкурс на лучший проект преображения территории в районе дома №13 по улице Терешковой с капитальным ремонтом здания спорткомплекса «Звёздный». 

Конкурс начался 20 сентября. Принять участие в нём могут архитекторы, проектировщики и члены творческих профессиональных союзов. Для этого им следует до 30 сентября направить свои проекты на почту arhkonkurs4820@gmail.com. Три лучших концепции выберут члены экспертного жюри. Затем их вынесут на народное голосование, по результатам которого определят победителя – опросы пройдут в социальных сетях, на сайте электронного референдума «Открытый Липецк» и встречах с липчанами. 

Участникам, чьи проекты признают лучшими, вручат дипломы и сувениры. Победителю - премию. Также автора проекта-победителя включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области (по согласованию), сообщает пресс-служба администрации Липецка. 

Организаторы конкурса, в этом году также планируют объявить конкурсы на благоустройство парка Победы, Каменного лога, бульвара Белана, площади Соборной и разработку проекта музея советской эпохи под открытым небом. 
43
#ДС "Звездный" #архитектурный конкурс

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

обурели СОВСЕМ ?

1 минуту назад
Каменного лога ???? Где , 130 млн. рублей выделенных на КАМЕННЫЙ ЛОГ ??
ответить

Еще в рубрике

На следующей неделе из-за ремонтов переездов будут перекрыты две дороги
#дорожные работы
2
На следующей неделе из-за ремонтов переездов будут перекрыты две дороги

вчера, 18:04

Общество
Воронежский автобус попал в аварию под Липецком
14
Воронежский автобус попал в аварию под Липецком

вчера, 17:23

Общество
На улице Ильича ведутся работы по ремонту съездов
#дорожные работы
16
На улице Ильича ведутся работы по ремонту съездов

вчера, 17:21

Общество
«Сделаем!» - масштабная уборка общественных пространств пройдет в Липецке
#субботник
9
«Сделаем!» - масштабная уборка общественных пространств пройдет в Липецке

вчера, 16:51

Общество
«Кросс наций»: 21 сентября перекроют улицу Ленина
#дорожное движение
10
«Кросс наций»: 21 сентября перекроют улицу Ленина

вчера, 16:49

Общество
Госавтоинспекция проверит освещенность дорог Липецка
#безопасность движения
41
Госавтоинспекция проверит освещенность дорог Липецка

вчера, 14:12

Общество