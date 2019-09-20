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сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: кольцо в олене, ненадежные депутаты и ремонт проспекта
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 20 сентября.
Активнее всего читатели сегодня обсуждали сломанного оленя. Вандалы испортили плетеную фигуру в «Быхановом саду». Удалось выяснить, что вандалы – молодая пара, и ломали они оленя не ради хулиганства. Кольцо девушки упало в фигуру, и пара решила ее вскрыть. Их операция по вызволению кольца не осталась без внимания прохожих, а теперь – и полиции.
Также липчане не оставили без внимания сообщение «По обращениям Игоря Артамонова трое сельских депутатов расстались с мандатами». В Липецкой области досрочно прекращены полномочия сразу трех народных избранников - депутата Верхнеказаченского сельсовета Задонского района Владимира Аргунова, депутата Ратчинского сельсовета Добровского района Ольги Гончаровой и депутата Усманского районного Совета депутатов Геннадия Таранина. Все они - нарушители антикоррупционного законодательства. И им, вполне вероятно, как и бывшему мэру Данкова пора готовиться к визиту людей в погонах.
Сегодня утром мы прошли по всей длине реконструируемого участка проспекта Победы, чтобы посмотреть не только на новый асфальт, но и на все вокруг него. Корреспондент GOROD48 пообщался с представителями подрядчика, реконструирующего главную транспортную магистраль Липецка. Что их поразило в Липецке?
Липчане оставили порядка 50 мнений под статьей о непростой истории из области. Жительница Долгоруковского района 83-летняя Надежда Костина пыталась зарубить топором своего 85-летнего мужа-инвалида, который якобы заявил, что готов привести в дом более молодую женщину. В этой криминальной драме, произошедшей в Долгоруковском районе, трудно определить кто пострадавший, а кто жертва.
Также липчане не оставили без внимания сообщение «По обращениям Игоря Артамонова трое сельских депутатов расстались с мандатами». В Липецкой области досрочно прекращены полномочия сразу трех народных избранников - депутата Верхнеказаченского сельсовета Задонского района Владимира Аргунова, депутата Ратчинского сельсовета Добровского района Ольги Гончаровой и депутата Усманского районного Совета депутатов Геннадия Таранина. Все они - нарушители антикоррупционного законодательства. И им, вполне вероятно, как и бывшему мэру Данкова пора готовиться к визиту людей в погонах.
Сегодня утром мы прошли по всей длине реконструируемого участка проспекта Победы, чтобы посмотреть не только на новый асфальт, но и на все вокруг него. Корреспондент GOROD48 пообщался с представителями подрядчика, реконструирующего главную транспортную магистраль Липецка. Что их поразило в Липецке?
Липчане оставили порядка 50 мнений под статьей о непростой истории из области. Жительница Долгоруковского района 83-летняя Надежда Костина пыталась зарубить топором своего 85-летнего мужа-инвалида, который якобы заявил, что готов привести в дом более молодую женщину. В этой криминальной драме, произошедшей в Долгоруковском районе, трудно определить кто пострадавший, а кто жертва.
Путин!
Ваш
Ремонт проспекта