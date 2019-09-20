Происшествия

36 минут назад

Ущерб от поисков кольца в олене оценит экспертиза

8 451
#олень #парк #вандалы
Ущерб от поисков кольца в олене оценит экспертиза

На молодых людей возбудили административное дело.

Административное дело по признакам правонарушение по ст.7.17 КоАП РФ возбуждено в отношении вандалов, испортивших фигуру оленя в «Быхановом саду».Им вменяют ответственность за повреждение имущества. Наказание молодой паре определит суд, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. А пока предстоит провести экспертизу, чтобы определить сумму ущерба. Так или иначе, выпотрошившим оленя липчанам придется его возмещать.

Напомним, вечером 15 сентября молодая пара сломала в парке плетеную фигуру оленя. Свой поступок они объяснили тем, что девушка потеряла в олене свое драгоценное кольцо. Не обратившись за помощь к администрации парка, липчане начали ломать спину фигуры. Свой поступок поступок они объяснили тем, что кольцо драгоценное. В СМИ проходила информация, что его стоимость составляет порядка 60 000 рублей. На самом деле никто стоимость кольца не определял и выяснять не будет, это не имеет отношения к оценке объема ущерба, и владелица украшения могла назвать любую вдумавшуюся ей сумму.
8 451
#олень #парк #вандалы

Комментарии (8)

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Александр

25 секунд назад
Греф бесплатно оленя Липецку подарил.
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Вальтер с кладбища

2 минуты назад
С этим оленем уже надоели.
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Какое нах кольцо?

11 минут назад
.ис.д.ят как Троцкий.На кукан обоих!
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Живу я здесь

16 минут назад
Ты прав, да. Так называют парковые постройки те, кому незнакомы слова " инсталляция" и т д.
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Ты прав

21 минуту назад
Живу я здесь, Лысый и пригаркина-просто скоты. Соорудили хрень из говна и палок.
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Руки из плеч

25 минут назад
Я этого оленя за 2ч за 1тыс. руб. сделаю... Но вандалам штраф бы влепил не меньше 20!
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В декрете я

27 минут назад
Продаст кольцо, возместит ущерб ))
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Живу я здесь

28 минут назад
Скоты. Рванина
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