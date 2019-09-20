Происшествия
36 минут назад
Ущерб от поисков кольца в олене оценит экспертиза
На молодых людей возбудили административное дело.
Административное дело по признакам правонарушение по ст.7.17 КоАП РФ возбуждено в отношении вандалов, испортивших фигуру оленя в «Быхановом саду».Им вменяют ответственность за повреждение имущества. Наказание молодой паре определит суд, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. А пока предстоит провести экспертизу, чтобы определить сумму ущерба. Так или иначе, выпотрошившим оленя липчанам придется его возмещать.
Напомним, вечером 15 сентября молодая пара сломала в парке плетеную фигуру оленя. Свой поступок они объяснили тем, что девушка потеряла в олене свое драгоценное кольцо. Не обратившись за помощь к администрации парка, липчане начали ломать спину фигуры. Свой поступок поступок они объяснили тем, что кольцо драгоценное. В СМИ проходила информация, что его стоимость составляет порядка 60 000 рублей. На самом деле никто стоимость кольца не определял и выяснять не будет, это не имеет отношения к оценке объема ущерба, и владелица украшения могла назвать любую вдумавшуюся ей сумму.
Напомним, вечером 15 сентября молодая пара сломала в парке плетеную фигуру оленя. Свой поступок они объяснили тем, что девушка потеряла в олене свое драгоценное кольцо. Не обратившись за помощь к администрации парка, липчане начали ломать спину фигуры. Свой поступок поступок они объяснили тем, что кольцо драгоценное. В СМИ проходила информация, что его стоимость составляет порядка 60 000 рублей. На самом деле никто стоимость кольца не определял и выяснять не будет, это не имеет отношения к оценке объема ущерба, и владелица украшения могла назвать любую вдумавшуюся ей сумму.
Александр
Вальтер с кладбища
Какое нах кольцо?
Живу я здесь
Ты прав
Руки из плеч
В декрете я
Живу я здесь