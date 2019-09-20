83-летняя женщина пыталась зарубить топором прикованного к кровати мужа

В этой криминальной драме, произошедшей в Долгоруковском районе, трудно определить кто пострадавший, а кто жертва.

Жительница Долгоруковского района 83-летняя Надежда Костина пыталась зарубить топором своего 85-летнего мужа-инвалида, который якобы заявил, что готов привести в дом более молодую женщину. Как сообщила GOROD48 старший помощник руководителя СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова, уголовное дело передано в Тербунский районный суд.



… Жизнь супругов Костиных до поры до времени была заурядна, как бельевая пуговица. Надежда Петровна и Василий Павлович вкалывали в колхозе, растили детей, вышли на пенсию. Но два года назад 81-летняя женщина вдруг решила, что муж ей изменяет. Василий Павлович, которому на тот момент стукнуло 83 года, естественно, все отрицал, ссылаясь на возраст и многочисленные болячки. Скандалы сошли на нет лишь после того, как старик слег в постель. Надежда Петровна оформила ему инвалидность I группы, заботилась, как могла, развлекала беседами. Мироздание их не заботило, разговоры сводились к сугубо практическим темам: кто первый умрет, и кто кого будет хоронить. Чтобы найти на этот важный вопрос утром 19 июня 2019 года решили конаться (перехватывать поочередно палку руками от одного конца до другого для того, чтобы определить очередность, - прим. автора). Жребий показал, что первой из жизни уйдет Надежда Петровна. Эта новость обрадовала Василия Павловича, который вечером выкинул неожиданный фортель: предложил супруге лечь в постель. Женщина взбрыкнула, заявив, что, мол, стара для этих дел. Старик был вне себя от гнева. Заорал, что приведет себе молодуху, и, улучив момент, ударил опостылевшую жену в грудь.



Надежда Костина обиду не стерпела. И рванула в коридор за топором, которым нанесла несколько ударов по голове и рукам мужа. К счастью, силы оставили старуху. Травмы оказались не смертельными, и Василий Павлович, как говориться, отделался легким испугом.



Ночью супруги оказались поочередно в распоряжении медиков и полицейских. Сначала давал показания обмазанный зеленкой Василий Павлович. Затем Надежда Петровна объясняла свое поведение следователям, которые впоследствии возбудили в отношении нее уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п «в» ч.2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».



Медики признали Надежду Костину невменяемой, поэтому ей, скорее всего, удастся избежать уголовного возмездия. Но ее обязательно привлекут к суду. Разбирательство по делу завершено, и оно отправлено в Тербунский районный суд, где в ближайшее время назначат дату первого заседания.

