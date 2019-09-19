В Сырском Руднике появится парк аттракционов

Карусели из «Быханова сада» и Нижнего парка распределили по новым площадкам.

Аттракционы из «Быханова сада» и Нижнего парка в следующем году начнут работу на новых площадках. Карусели демонтировали после реконструкции парков. Те аттракционы, которые еще исправны, будут радовать гостей других зон отдыха.



- Четыре аттракциона установят в парке Победы, две карусели переедут в Верхний парк, а еще одна — в Сокольский, - рассказали GOROD48 в мэрии Липецка. - Большая часть аттракционов «Быханова сада» будет смонтирована на площадке у ДК «Рудничный» в поселке Сырский. Все аттракционы начнут работу только в следующем сезоне. Это обусловлено тем, что их необходим не только установить, но также провести их тестирование и получить разрешительные документы на эксплуатацию.



Процесс передачи аттракционов «Быханова сада» на Сырский Рудник уже начат. Дирекция парка намерена в течение ближайшего времени смонтировать карусели на площадке по адресу улица Ударников, 13. Возле ДК появится мини-парк аттракционов. Туда из «Быханова сада» переезжают аттракционы "Корабль на волнах», «Медвежонок», «Полет», «Лебеди», «Чижик», цепочная карусель , карусель-колесница и детская железная дорога. Услуги подрядчика — перенос и монтаж конструкций — обошлись парку в 430 620 рублей.