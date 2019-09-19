Общество

17 минут назад

В Сырском Руднике появится парк аттракционов

261
#аттракционы #парк
В Сырском Руднике появится парк аттракционов

Карусели из «Быханова сада» и Нижнего парка распределили по новым площадкам.

Аттракционы из «Быханова сада» и Нижнего парка в следующем году начнут работу на новых площадках. Карусели демонтировали после реконструкции парков. Те аттракционы, которые еще исправны, будут радовать гостей других зон отдыха.

- Четыре аттракциона установят в парке Победы, две карусели переедут в Верхний парк, а еще одна — в Сокольский, - рассказали GOROD48 в мэрии Липецка. - Большая часть аттракционов «Быханова сада» будет смонтирована на площадке у ДК «Рудничный» в поселке Сырский. Все аттракционы начнут работу только в следующем сезоне. Это обусловлено тем, что их необходим не только установить, но также провести их тестирование и получить разрешительные документы на эксплуатацию.

Процесс передачи аттракционов «Быханова сада» на Сырский Рудник уже начат. Дирекция парка намерена в течение ближайшего времени смонтировать карусели на площадке по адресу улица Ударников, 13. Возле ДК появится мини-парк аттракционов. Туда из «Быханова сада» переезжают аттракционы "Корабль на волнах», «Медвежонок», «Полет», «Лебеди», «Чижик», цепочная карусель , карусель-колесница и детская железная дорога. Услуги подрядчика — перенос и монтаж конструкций — обошлись парку в 430 620 рублей.
261
#аттракционы #парк

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Олег Хомутинников: «Никакого «золотого парашюта» Людмиле Кураковой!»
#Олег Хомутинников #Людмила Куракова
31
Олег Хомутинников: «Никакого «золотого парашюта» Людмиле Кураковой!»

37 минут назад

Общество
В Липецкую область захотел приехать всего один турист
#туризм
16
В Липецкую область захотел приехать всего один турист

сегодня, 09:18

Общество
К Рамзану Кадырову едут липчанки, чьи сыновья погибли в Чечне
#Рамзан Кадыров #Чеченская война
19
К Рамзану Кадырову едут липчанки, чьи сыновья погибли в Чечне

сегодня, 08:31

Общество
В пригороде Липецка сегодня отключат свет
#энергоснабжение
4
В пригороде Липецка сегодня отключат свет

сегодня, 07:11

Общество
Ретро FM вновь делает своим слушателям подарки, которые не купишь ни за какие деньги!
#Ретро FM
Ретро FM вновь делает своим слушателям подарки, которые не купишь ни за какие деньги!

вчера, 17:37

Общество
Движение транспорта вдоль городской набережной ограничат 19 сентября
#транспорт #конкурс
Движение транспорта вдоль городской набережной ограничат 19 сентября

вчера, 16:14

Общество