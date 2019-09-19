Первую победу в сезоне «Липецк» одержал над аутсайдером

Волейбольный «Липецк» можно поздравить с первой победой в официальном матче сезона 2019/20. Одержана она была во второй игре проходящего в Калининграде предварительного этапа Кубка России над «Импульсом» из Волгодонска – 3:0.

Впрочем, не нужно было быть Нострадамусом, чтобы предсказать легкий успех липчанок. В прошлом сезоне «Импульс» был одним из аутсайдеров Высшей лиге А, заняв предпоследнее место и, судя по всему, вряд ли будет рассчитывать на большее и в ближайшем будущем. По сути, это самый слабый соперник «Липецка» в Кубке.

Расклад прекрасно понимал и главный тренер нашей команды Андрей Смирнов, который дал отдохнуть целой группе ведущих волейболисток, в том числе либеро Наталье Някиной, главной нападающей Ирине Сазоновой, блокирующей Светлане Гаршиной, связующей Екатерине Ениной. Капитан команды Анна Сотникова вышла на площадку лишь в одной партии.

Впрочем, у липчанок и так все было хорошо. Описывать ход матча незачем, достаточно указать счет партий, чтобы понять с каким преимуществом «Липецка» проходила игра – 25:16, 26:17, 25:19. Самой результативной в нашей команде стала Владислава Коржова, набравшая 14 очков.

Теперь на счету «Липецка» одна победа и одно поражение, и завтра команду ждет непростой матч с выступающей в Высшей лиге «Уфимочкой-УГНТ». Девушки из Башкирии сегодня дали бой «Минчанке», уступив только на тай-брейке. Лишь в случае победы липецкие девушки сохранят шансы на выход в следующий круг, да и то далее придется выстоять в матчах с командами Суперлиги краснодарским «Динамо» и «серебряным» призером прошлого чемпионата России калининградским «Локомотивом».

Результаты сыгранных матчей:

17 сентября. "Динамо" Кр - "Уфимочка-УГНТУ" - 3:2 (25:9, 24:26, 21:25, 25:13, 15:9). "Минчанка" - "Липецк" - 3:1 (25:21, 25:23, 19:25, 25:13). "Локомотив" - "Импульс" - 3:0 (25:15, 25:7, 25:13).

18 сентября. "Уфимочка-УГНТУ" - "Минчанка" - 2:3 (25:23, 23:25, 25:21, 19:25, 10:15). "Импульс" - "Липецк" - 0:3 (16:25, 17:25, 19:25). "Локомотив" - "Динамо" Кр - 3:2 (25:23, 25:18, 23:25, 22:25, 17:15).

Положение команд

М Команда И В(5) П(5) С:П О 1 Локомотив 2 2(1) 0 6:2 5 2 Минчанка 2 2(1) 0 6:3 5 3 Липецк 2 1 1 4:3 3 4 Динамо Кр 2 1(1) 1(1) 5:5 3 5 Уфимочка-УГНТУ 2 0 2(2) 4:6 2 6 Импульс 2 0 2 0:6 0

Календарь оставшихся игр:

19 сентября, четверг. 15:00 "Липецк" - "Уфимочка-УГНТУ". 17:30 "Динамо" Кр - "Импульс". 20:00 "Минчанка" - "Локомотив".

21 сентября, суббота. 15:00 "Динамо" Кр - "Минчанка". 17:30 "Импульс" - "Уфимочка-УГНТУ". 20:00 "Локомотив" - "Липецк".

22 сентября, воскресенье. 15:00 "Минчанка" - "Импульс". 17:30 "Липецк" - "Динамо" Кр. 20:00 "Уфимочка-УГНТУ" - "Локомотив".

Фото vk.com/vc.minsk