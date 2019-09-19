Спорт

вчера, 23:20

Первую победу в сезоне «Липецк» одержал над аутсайдером

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#Волейбол #"Липецк"
Первую победу в сезоне «Липецк» одержал над аутсайдером

Волейбольный «Липецк» можно поздравить с первой победой в официальном матче сезона 2019/20. Одержана она была во второй игре проходящего в Калининграде предварительного этапа Кубка России над «Импульсом» из Волгодонска – 3:0.

Впрочем, не нужно было быть Нострадамусом, чтобы предсказать легкий успех липчанок. В прошлом сезоне «Импульс» был одним из аутсайдеров Высшей лиге А, заняв предпоследнее место и, судя по всему, вряд ли будет рассчитывать на большее и в ближайшем будущем. По сути, это самый слабый соперник «Липецка» в Кубке.

Расклад прекрасно понимал и главный тренер нашей команды Андрей Смирнов, который дал отдохнуть целой группе ведущих волейболисток, в том числе либеро Наталье Някиной, главной нападающей Ирине Сазоновой, блокирующей Светлане Гаршиной, связующей Екатерине Ениной. Капитан команды Анна Сотникова вышла на площадку лишь в одной партии.

Впрочем, у липчанок и так все было хорошо. Описывать ход матча незачем, достаточно указать счет партий, чтобы понять с каким преимуществом «Липецка» проходила игра – 25:16, 26:17, 25:19. Самой результативной в нашей команде стала Владислава Коржова, набравшая 14 очков.

Теперь на счету «Липецка» одна победа и одно поражение, и завтра команду ждет непростой матч с выступающей в Высшей лиге «Уфимочкой-УГНТ». Девушки из Башкирии сегодня дали бой «Минчанке», уступив только на тай-брейке. Лишь в случае победы липецкие девушки сохранят шансы на выход в следующий круг, да и то далее придется выстоять в матчах с командами Суперлиги краснодарским «Динамо» и «серебряным» призером прошлого чемпионата России калининградским «Локомотивом».

Результаты сыгранных матчей:

17 сентября. "Динамо" Кр - "Уфимочка-УГНТУ" - 3:2 (25:9, 24:26, 21:25, 25:13, 15:9). "Минчанка" - "Липецк" - 3:1 (25:21, 25:23, 19:25, 25:13). "Локомотив" - "Импульс" - 3:0 (25:15, 25:7, 25:13).

18 сентября. "Уфимочка-УГНТУ" - "Минчанка" - 2:3 (25:23, 23:25, 25:21, 19:25, 10:15). "Импульс" - "Липецк" - 0:3 (16:25, 17:25, 19:25). "Локомотив" - "Динамо" Кр - 3:2 (25:23, 25:18, 23:25, 22:25, 17:15).

Положение команд

М

Команда

И

В(5)

П(5)

С:П

О

1

Локомотив

2

2(1)

0

6:2

5

2

Минчанка

2

2(1)

0

6:3

5

3

Липецк

2

1

1

4:3

3

4

Динамо Кр

2

1(1)

1(1)

5:5

3

5

Уфимочка-УГНТУ

2

0

2(2)

4:6

2

6

Импульс

2

0

2

0:6

0

Календарь оставшихся игр:

19 сентября, четверг. 15:00 "Липецк" - "Уфимочка-УГНТУ". 17:30 "Динамо" Кр - "Импульс". 20:00 "Минчанка" - "Локомотив".

21 сентября, суббота. 15:00 "Динамо" Кр - "Минчанка". 17:30 "Импульс" - "Уфимочка-УГНТУ". 20:00 "Локомотив" - "Липецк".

22 сентября, воскресенье. 15:00 "Минчанка" - "Импульс". 17:30 "Липецк" - "Динамо" Кр. 20:00 "Уфимочка-УГНТУ" - "Локомотив".

Фото vk.com/vc.minsk

1 117
#Волейбол #"Липецк"

Комментарии (1)

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Хочу заниматься

15 минут назад
Пришло время похудеть немного, раньше занимался волейболом, решил вернуться. Оказывается найти через интернет секцию или группу здоровья - поиграть - нереально. Информации ноль. Сайты спортсооружений и каких либо организаций мертвые. Никто не подскажет, где бы к кому пристроиться поиграть по вечерам на пенсионерско - любительском уровне для себя.
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