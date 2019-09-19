вчера, 23:20
Первую победу в сезоне «Липецк» одержал над аутсайдером
Волейбольный «Липецк» можно поздравить с первой победой в официальном матче сезона 2019/20. Одержана она была во второй игре проходящего в Калининграде предварительного этапа Кубка России над «Импульсом» из Волгодонска – 3:0.
Впрочем, не нужно было быть Нострадамусом, чтобы предсказать легкий успех липчанок. В прошлом сезоне «Импульс» был одним из аутсайдеров Высшей лиге А, заняв предпоследнее место и, судя по всему, вряд ли будет рассчитывать на большее и в ближайшем будущем. По сути, это самый слабый соперник «Липецка» в Кубке.
Расклад прекрасно понимал и главный тренер нашей команды Андрей Смирнов, который дал отдохнуть целой группе ведущих волейболисток, в том числе либеро Наталье Някиной, главной нападающей Ирине Сазоновой, блокирующей Светлане Гаршиной, связующей Екатерине Ениной. Капитан команды Анна Сотникова вышла на площадку лишь в одной партии.
Впрочем, у липчанок и так все было хорошо. Описывать ход матча незачем, достаточно указать счет партий, чтобы понять с каким преимуществом «Липецка» проходила игра – 25:16, 26:17, 25:19. Самой результативной в нашей команде стала Владислава Коржова, набравшая 14 очков.
Теперь на счету «Липецка» одна победа и одно поражение, и завтра команду ждет непростой матч с выступающей в Высшей лиге «Уфимочкой-УГНТ». Девушки из Башкирии сегодня дали бой «Минчанке», уступив только на тай-брейке. Лишь в случае победы липецкие девушки сохранят шансы на выход в следующий круг, да и то далее придется выстоять в матчах с командами Суперлиги краснодарским «Динамо» и «серебряным» призером прошлого чемпионата России калининградским «Локомотивом».
Результаты сыгранных матчей:
17 сентября. "Динамо" Кр - "Уфимочка-УГНТУ" - 3:2 (25:9, 24:26, 21:25, 25:13, 15:9). "Минчанка" - "Липецк" - 3:1 (25:21, 25:23, 19:25, 25:13). "Локомотив" - "Импульс" - 3:0 (25:15, 25:7, 25:13).
18 сентября. "Уфимочка-УГНТУ" - "Минчанка" - 2:3 (25:23, 23:25, 25:21, 19:25, 10:15). "Импульс" - "Липецк" - 0:3 (16:25, 17:25, 19:25). "Локомотив" - "Динамо" Кр - 3:2 (25:23, 25:18, 23:25, 22:25, 17:15).
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В(5)
|
П(5)
|
С:П
|
О
|
1
|
Локомотив
|
2
|
2(1)
|
0
|
6:2
|
5
|
2
|
Минчанка
|
2
|
2(1)
|
0
|
6:3
|
5
|
3
|
Липецк
|
2
|
1
|
1
|
4:3
|
3
|
4
|
Динамо Кр
|
2
|
1(1)
|
1(1)
|
5:5
|
3
|
5
|
Уфимочка-УГНТУ
|
2
|
0
|
2(2)
|
4:6
|
2
|
6
|
Импульс
|
2
|
0
|
2
|
0:6
|
0
Календарь оставшихся игр:
19 сентября, четверг. 15:00 "Липецк" - "Уфимочка-УГНТУ". 17:30 "Динамо" Кр - "Импульс". 20:00 "Минчанка" - "Локомотив".
21 сентября, суббота. 15:00 "Динамо" Кр - "Минчанка". 17:30 "Импульс" - "Уфимочка-УГНТУ". 20:00 "Локомотив" - "Липецк".
22 сентября, воскресенье. 15:00 "Минчанка" - "Импульс". 17:30 "Липецк" - "Динамо" Кр. 20:00 "Уфимочка-УГНТУ" - "Локомотив".
Фото vk.com/vc.minsk
Еще в рубрике
17.09.2019 16:00Спорт
Хочу заниматься