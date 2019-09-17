Знаменитая Оксана Ковальчук по-прежнему в строю и сегодня обыграла «Липецк»

В Кубке России наши волейболистки проиграли команде из… Белоруссии.

Липецкие волейболистки сегодня провели свой первый официальным матч сезона. Это случилось в Калининграде на предварительном этапе Кубка России. «Липецк» встретился с «Минчанкой» из Минска и уступил – 1:3.

«Минчанка» второй год выступает в соревнованиях в России, в минувшем сезоне заняла 10-е место в Суперлиге. Т.е. по уровню эта команда заметно выше «Липецка». Что белорусские спортсменки сегодня и доказали на площадке. Два первых сета они выиграли – 25:21 и 25:23. Затем липецкая команда собралась с силами и выдала «на гора» победу в третьем сете – 25:19, но, видимо, истратила на нее последние силы. По крайней мере, на четвертую партию девушек Андрея Смирнова уже не хватило – 13:25.

Во втором сете в борьбу вступила Оксана Ковальчук, отлично знакомая липецким болельщикам. В далеких 2002-04 и 2009 годах она трижды признавалась лучшим игроком сезона в составе липецкого «Индезита». 39-летняя обладательница пушечного удара по-прежнему продолжает выходить на площадку и получать вызовы даже в национальную сборную Белоруссии.

Болельщиков сейчас интересует и состав обновленного «Липецка». Из именитых новичков в стартовой шестерке вышла блокирующая сборной Украины Светлана Дорсман. Еще одной блокирующей стала Светлана Гаршина. Так же на площадке появились Ирина Сазонова, Софья Кирикова, опытная Анна Сотникова. В роли связующей вышла Екатерина Енина, а волейболистка сборной Азербайджана Кристина Ягубова осталась в запасе.

Впрочем, у тренера еще будет возможность наиграть разные варианты состава. Не будем лукавить, в Кубке России «Липецку» особо рассчитывать не на что, поэтому этот турнир помимо «обязаловки» еще и возможность поэкспериментировать в условиях, приближенных к боевым. Проще говоря – результат не так важен.

В другом матче нашей группы «Динамо» из Краснодара (суперлига) победила представителя Высшей лиги «Уфимочку-УГНТУ» - 3:2. Еще в турнире выступают «Локомотив» (Калининград) и «Импульс» (Волгодонск) – с последней командой «Липецк» сыграет завтра.