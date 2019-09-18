На десять активных предприятий — одно умирающее

15,9 тысячи активных предприятий и организаций действовали в Липецкой области в 2018 году, умерших предприятий зарегистрировано почти 1,6 тысячи.

При том число «новорожденных» компаний (1003) оказалось меньше, чем прекративших свое существование (1589). В целом по России бизнесы также чаще закрывали, чем открывали — такие данные приводит Росстат в исследовании демографии предприятий за 2018 год.



56,% действующих предприятий работают больше пяти лет, среди их «молодых» коллег» самая высокая доля приходится на предприятия-«двухлетки» - 2086. Только появились и действовали меньше года 1003 организации, а пятилетие своей деятельности в прошлом году отметили 988 организаций. Вместе с тем, количество ликвидированных предприятий составило 1589 — из них 73 проработали всего год, а 120 — пять лет.



В стране «рождаемость» организаций оказалась выше «смертности» только на четырех территориях — в Севастополе, Чечне, Ингушетии и Чукотском автономном округе. Например, в Севастополе на 650 новых организаций пришлось 476 закрытых. В Ингушетии появились 615 организаций, ликвидированы 384, в Чечне на 657 «новорожденных» - 594 закрытых. В Чукотском автономном округе перевес оказался минимальным: в 2018 году там появилась 31 новая организация, и 30 прекратили свое существование, отмечает Росстат.



