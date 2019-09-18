Экономика

47 минут назад

На десять активных предприятий — одно умирающее

4 337
#предпринимательство
На десять активных предприятий — одно умирающее

15,9 тысячи активных предприятий и организаций действовали в Липецкой области в 2018 году, умерших предприятий зарегистрировано почти 1,6 тысячи. 

При том число «новорожденных» компаний (1003) оказалось меньше, чем прекративших свое существование (1589). В целом по России бизнесы также чаще закрывали, чем открывали — такие данные приводит Росстат в исследовании демографии предприятий за 2018 год. 

56,% действующих предприятий работают больше пяти лет, среди их «молодых» коллег» самая высокая доля приходится на предприятия-«двухлетки» - 2086. Только появились и действовали меньше года 1003 организации, а пятилетие своей деятельности в прошлом году отметили 988 организаций. Вместе с тем, количество ликвидированных предприятий составило 1589 — из них 73 проработали всего год, а 120 — пять лет. 

В стране «рождаемость» организаций оказалась выше «смертности» только на четырех территориях — в Севастополе, Чечне, Ингушетии и Чукотском автономном округе. Например, в Севастополе на 650 новых организаций пришлось 476 закрытых. В  Ингушетии появились 615 организаций, ликвидированы 384, в Чечне на 657 «новорожденных» - 594 закрытых. В Чукотском автономном округе перевес оказался минимальным: в 2018 году там появилась 31 новая организация, и 30 прекратили свое существование, отмечает Росстат. 

4 337
#предпринимательство

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Время

3 минуты назад
Артамоновщины, и это только начало. Как там сказал Аверов , привлекать инаесторов это не шарики продавать. А сам то хоть шарики продавать умеет?
ответить

Гость

6 минут назад
Вообще-то наоборот!
ответить

007

25 минут назад
Моё предприятие даёт мне прибыль 560 процентов ежемесячно а вы шакалы просто работать не хотите
ответить

Перри Мейсон

30 минут назад
Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут. (с)
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области дорожали меха, но дешевели украшения
#инфляция
8
В Липецкой области дорожали меха, но дешевели украшения

14.09.2019 10:05

Экономика
В теневой сектор ушли работать почти 28% липчан
#теневая экономика
52
В теневой сектор ушли работать почти 28% липчан

12.09.2019 07:11

Экономика
Андрей Григорьев: «Всё было прозрачно. Победит сильнейший»
#выборы главы региона
22
Андрей Григорьев: «Всё было прозрачно. Победит сильнейший»

08.09.2019 20:55

Экономика
Под Липецком открыли австрийский завод по производству строительной опалубки
#ОЭЗ "Липецк"
9
Под Липецком открыли австрийский завод по производству строительной опалубки

04.09.2019 13:56

Экономика
Почти половина работодателей повысила зарплату после беседы с налоговиками
#зарплата
2
Почти половина работодателей повысила зарплату после беседы с налоговиками

03.09.2019 07:32

Экономика
У липчан выросли и доходы, и расходы
#статистика #доходы населения
110
У липчан выросли и доходы, и расходы

31.08.2019 07:01

Экономика