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Чемпион мира из Липецка забил в чемпионате Белоруссии в первом же матче (ФОТО, ВИДЕО)

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#Хоккей #Никита Двуреченский
Чемпион мира из Липецка забил в чемпионате Белоруссии в первом же матче (ФОТО, ВИДЕО)

Выступавший вместе с Кузнецовым, Тарасенко и Панариным форвард вновь сменил клуб и страну.

28-летний победитель молодежного чемпионата мира-2011 в составе сборной России липецкий нападающий Никита Двуреченский в очередной раз сменил клуб.

Наш земляк перешел в «Шахтер» из Солигорска, выступавший в сильнейшей лиге Белоруссии – Экстралиге, и уже в первой игре отметился заброшенной шайбой. Вчера «шахтеры» разгромили на своей площадке «Могилев» - 7:0, на счету Двуреченского пятая шайба команды в конце третьего периода.

Солигорск лидирует в своей конференции чемпионата Белоруссии – 8 игр, 17 очков, а в общей таблице Экстралиги идет на 2-й позиции, пропустив вперед «Локомотив» из Орши, у которого при таком же количестве матчей 24 очка.

Никита уже примерил роль «легионера» в прошлом сезоне, когда выступал за «Дуклу» из Словакии, став чемпионом первой лиги этой страны.

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Двуреченский (справа) - чемпион в составе "Дуклы" из Тренчина.

С сезона-2009/10 он в профессиональном хоккее. Играл за московское «Динамо», подмосковный «Витязь», новосибирскую «Сибирь», нижегородское «Торпедо», «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Югру» (Ханты-Мансийск). Всего в КХЛ сыграл в 265 матчах и набрал 50 (32+18) очков. Кроме того, в составе «Динамо» (Санкт-Петербург) в сезоне-2017/18 становился чемпионов Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

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#Хоккей #Никита Двуреченский

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п

16 минут назад
МОГИЛЕВ
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