Происшествия

33 минуты назад

Под Липецком «Лада-Приора» слетела с дороги

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#авария #ГИБДД
Под Липецком «Лада-Приора» слетела с дороги

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 сентября около четырех часов утра в Грязинском районе на трассе Липецк – Грязи – Песковатка 30-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением и машина слетела с дороги. Водитель получил травму и был доставлен в больницу.

В Измалковском районе на автодороге Предтечево – примыкание к автодороге Мягкое – Измалково 34-летний водитель «Оки» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В результате ДТП водителя с травмами  доставили в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1562 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1203 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#авария #ГИБДД

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