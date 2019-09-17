33 минуты назад
Под Липецком «Лада-Приора» слетела с дороги
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.
В Измалковском районе на автодороге Предтечево – примыкание к автодороге Мягкое – Измалково 34-летний водитель «Оки» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В результате ДТП водителя с травмами доставили в больницу.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1562 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1203 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.