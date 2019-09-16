Происшествия

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У жителя Липецкой области украли японский меч, саблю и 90 литров коллекционного алкоголя

10 1375
#кража
У жителя Липецкой области украли японский меч, саблю и 90 литров коллекционного алкоголя

Также у него похитили 10 канистр спиртосодержащейся жидкости

14 сентября в МОМВД России "Данковский" обратился 34-летний мужчина  с заявлением о том, что в период с 1 по 14 сентября в селе Воскресенское неизвестные путем взлома пластикового окна из квартиры дома по ул.Садовой совершили кражу 90 бутылок коллекционного алкоголя, 10 канистр спиртосодержащей жидкости, подарочного катана, сабли, ножа.

Сотрудниками ОУР МОМВД России "Данковский" по подозрению в совершении преступления задержаны  24-летний, 22-летний и 26-летний жители  Данковского района.

Возбуждено уголовное дело по  ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

Фото: slon.fr


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#кража

Комментарии (10)

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Алкан с пятнадцатого

53 секунды назад
Самурай алкан штоль?
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трезвый самурай

5 минут назад
самурай без меча подобен самураю с мечом, только без меча
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Прокурор

16 минут назад
Пусть барыга ответит откуда спирт взял и зачем столько, а саблю и меч в задницу себе сунь, бары ты и есть барыга.
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Че за

20 минут назад
Х....ета?Алкоголь надо пить а не коллекционировать.Все правильно сделали.А то придумали- коллекционный,мля.Нашёл чо коллекционировать
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Коллекционный алкоголь

23 минуты назад
Он сам делал?)
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оборотень

44 минуты назад
себе что ли в гараж 10 бочек спиртосодержащей жидкости завести,ну просто для колекции
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Вася

47 минут назад
Че он пургу гонит, спирт в канистрах, 10 шт, а чеки на спирт есть, где взял, зачем взял, почему хранит дома? Вопросов больше к хозяину
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ГЫ.ГЫ

50 минут назад
Хлопцам паленка не понравилась
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Гость

51 минуту назад
Это обыкновенная точка по разливу паленки, а меч и сабля прикрытие.
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ттт

54 минуты назад
коллекционный алкоголь в канистрах???
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