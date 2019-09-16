У жителя Липецкой области украли японский меч, саблю и 90 литров коллекционного алкоголя

Также у него похитили 10 канистр спиртосодержащейся жидкости

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14 сентября в МОМВД России "Данковский" обратился 34-летний мужчина с заявлением о том, что в период с 1 по 14 сентября в селе Воскресенское неизвестные путем взлома пластикового окна из квартиры дома по ул.Садовой совершили кражу 90 бутылок коллекционного алкоголя, 10 канистр спиртосодержащей жидкости, подарочного катана, сабли, ножа.Сотрудниками ОУР МОМВД России "Данковский" по подозрению в совершении преступления задержаны 24-летний, 22-летний и 26-летний жители Данковского района.Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».