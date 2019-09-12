Происшествия
сегодня, 15:29
Провалившуюся в яму туалета собачку спасли
Благополучно закончилась история с попавшей в беду в Ельце на кладбище собакой
Как сообщал GOROD48, сегодня на городском кладбище Ельца в туалетную яму провалилась собака. На неравнодушный пост ельчанки откликнулись десятки земляков.
В итоге собаку извлекли из ямы спасатели.
Для этого одному из спасателей, ради спасения собачки пришлось облачиться в спецкостюм и спуститься в яму с нечистотами. Пса извлекли на поверхность и на месте отмыли водой из бутыли.
Фото: VK.com
В итоге собаку извлекли из ямы спасатели.
Для этого одному из спасателей, ради спасения собачки пришлось облачиться в спецкостюм и спуститься в яму с нечистотами. Пса извлекли на поверхность и на месте отмыли водой из бутыли.
Фото: VK.com
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