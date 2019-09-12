Происшествия

сегодня, 15:29

Провалившуюся в яму туалета собачку спасли

15 690
#собака #туалет
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Провалившуюся в яму туалета собачку спасли

Благополучно закончилась история с попавшей в беду в Ельце на кладбище собакой

Как сообщал GOROD48, сегодня на городском кладбище Ельца в туалетную яму провалилась собака. На неравнодушный пост ельчанки откликнулись десятки земляков. 

В итоге собаку извлекли из ямы спасатели. 

Для этого одному из спасателей, ради спасения собачки пришлось облачиться в спецкостюм и спуститься в яму с нечистотами. Пса извлекли на поверхность и на месте отмыли водой из бутыли.

Фото: VK.com
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#собака #туалет
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Комментарии (15)

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Бэтмен

2 минуты назад
Душераздирающая история
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Гость

6 минут назад
Храни Бог всех неравнодушных! И спасибо за спасение собачки!
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липчанка

6 минут назад
Большое Вам СПАСИБО,ДОБРЫЕ ЛЮДИ!!!!!
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Елец

7 минут назад
Храни Вас Господь неравнодушные, добрые люди!
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!4

8 минут назад
Спасибо молодому парню!
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Ольга

14 минут назад
Дай Бог здоровья тем, кто принимал участие в спасении живой собачьей души!!
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молодежь

26 минут назад
Спасибо Вам, ЛЮДИ!
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Юрик

26 минут назад
Все таки есть ещё люди .
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Ирина

28 минут назад
Дай Бог вам здоровья!!!!
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Слава Тебе,

31 минуту назад
Господи!
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