Общество

35 минут назад

Собака угодила в выгребную яму на кладбище

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#спасение #собака #помощь
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Собака угодила в выгребную яму на кладбище

Ельчане беспокоятся обо псе и не знают как его достать.

Сегодня утром в паблике «Елец Новости города» появился крик о помощи. Бездомная собака угодила в выгребную яму туалета и не может самостоятельно выбраться. Автор поста просит спасти собаку, но не знает, сможет ли в этой ситуации помочь специализированная городская служба.



Ельчане уже кооперируются на спасательную операцию, чтобы вызволить собаку. Тем временем в диспетчерской МБУ «Аварийно-спасательная служба» Ельца GOROD48 сообщили, что на подобные вызовы не выезжают. Диспетчер рекомендовал накинуть собаке петлю на ею и так вытащить ее из выгребной ямы.
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#спасение #собака #помощь
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Комментарии (2)

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Идиоты

3 минуты назад
а других новостей более важных что НЕТ или нельзя озвучивать , чем мне нравятся коммунисты КПРФ они хоть всегда говорят и говорили правду , а едросня завралась.
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Л-а

22 минуты назад
Да диспетчер сказал! Вот после этого думаешь кто из них Человек, а кто Зверь?
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