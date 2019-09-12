Собака угодила в выгребную яму на кладбище

Ельчане беспокоятся обо псе и не знают как его достать.

Сегодня утром в паблике «Елец Новости города» появился крик о помощи. Бездомная собака угодила в выгребную яму туалета и не может самостоятельно выбраться. Автор поста просит спасти собаку, но не знает, сможет ли в этой ситуации помочь специализированная городская служба.Ельчане уже кооперируются на спасательную операцию, чтобы вызволить собаку. Тем временем в диспетчерской МБУ «Аварийно-спасательная служба» Ельца GOROD48 сообщили, что на подобные вызовы не выезжают. Диспетчер рекомендовал накинуть собаке петлю на ею и так вытащить ее из выгребной ямы.