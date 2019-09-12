Лишенная прав женщина села за руль

Теперь липчанке на два года придется забыть о вождении.

Задонский районный суд вынес приговор жительнице Липецкой области, кухарке из ОРК «Клен». Женщину ранее наказывали лишением прав за отказ от медицинского освидетельствования, но она снова села за руль.



15 апреля мировой суд забрал у женщины права, так как она отказалась проходить тест на алкоголь. Ее наказали лишением прав на 1,5 года и штрафом в 30 000 рублей. Спустя ровно три месяца, 15 июля, женщина села за руль своего ВАЗ-21093 и поехала из села Тюнино в село Мирное Задонского района. В селе Мирное машин остановили автоинспекторы, они заподозрили, что женщина за рулем пьяна. Проходить медицинской осмотр липчанка снова отказалась. В суде она признала свою вину.



Теперь женщину наказали не только лишением прав -уже на два года, но и обязательными работами в течение 160 часов.