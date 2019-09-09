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34 минуты назад

Звезда «Реальных пацанов» стал депутатом

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#выборы
Звезда «Реальных пацанов» стал депутатом

Он будет заниматься законами в Пермском крае.

Армен Бежанян, известный по роли Арменки из "Реальных пацанов", избран депутатом Осинской городской думы. О том, что артист и по совместительству глава лесоводческой компании вошел в первый созыв думы по шестому округу, РИА Новости сообщили в избиркоме Пермского края. Это была его третья попытка попасть в народные избранники, две предыдущие закончились неудачно, передает " Уралинформбюро". По данным избиркома, Бежанян был выдвинут от партии "Единая Россия".

- Нельзя сказать, что избирательная кампания проходила для меня сложно. Очень спокойно себя чувствовал. Поддержка жителей была, да и коллеги-конкуренты тоже вели себя очень сдержанно, – так 9 сентября Бежанян описал прошедшую кампанию в комментарии изданию « Ura.ру».

Бежанян на этих выборах, по информации избиркома Пермского края, набрал 197 голосов избирателей или 47,58%.
111
#выборы

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