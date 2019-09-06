Политика

сегодня, 20:18

Наблюдатели позаботятся о максимальной прозрачности выборов

13 407
#выборы главы региона
1
Наблюдатели позаботятся о максимальной прозрачности выборов

На 18 избирательных участках с КОИБ вручную пересчитают бюллетени. Таким образом организаторы акции - Российский фонд свободных выборов надеется развеять мнение, что электроника помогает фальсифицировать результаты голосования.

Следить за выборами губернатора в Липецке 8 сентября будут 30 наблюдателей из 18 регионов России. Все они - члены межрегиональной мобильной молодежной группы - нового проекта Российского фонда свободных выборов.

- Такие мобильные группы, независимые от территории, где живут избиратели, позволят наблюдателям быть более объективными, а освещение выборов станет максимально прозрачным и открытым, отметил на встрече с журналистами исполнительный директор фонда Максим Лесков. - Такие группы мы направили в единый день голосования в 21 регион.

Он пояснил, что не везде представителей встретили радушно, однако Липецк приятно выделяется своей нацеленностью на максимальную гласность. Более того, избирком Липецкой области сам пригласил фонд на губернаторские выборы. Ребята из мобильной группы будут вести видеонаблюдение и прямые эфиры с избирательных участков.

Максим Лесков отметил, что 98 процентов участков у нас расположены на первых этажах - это обеспечивает безбарьерную среду для жителей с проблемами здоровья. 

Впервые на избирательных участках, оборудованных КОИБ, наблюдатели проведут ручной пересчет бюллетеней. На такой шаг пошли, когда в ряде регионов избиратели стали говорить о том, что не доверяют машинам. 

- Для нас это дополнительные затраты сил и времени, но избирательная комиссия вашего региона пошла на такой шаг, чтобы развеять опасения людей. После завершения голосования мы выберем жеребьёвкой 18 участков, где бюллетени ещё раз пересчитают вручную, - пояснил исполнительный директор фонда. - Ведь самое ценное на выборах - это доверие. 

13 407
#выборы главы региона
1

Комментарии (13)

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Гость

7 минут назад
Толку от прямого эфира когда голосуют? Вы лучше покажите как считают! =))
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Рок Злой

7 минут назад
Антисоветчик, Это принцип фокусника... Заставить зрителя сфокусировать взгляд на определённом действии, пока всё самое интересное происходит в другом. Был я наблюдателем, все фальсификации происходят не при подсчётах голосов... Да и вбросами только конченые дебилы занимаются. Есть более эффективные приёмы.
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Григорьев

12 минут назад
О фальсификации выборов верещат обычно проигравшие партии. Но от мандатов, полученных на фальшивых выборах, ниодна грёбаная сука не отказалась.
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Григорьев

15 минут назад
Липчанка, Да и Охломонова выбирать не стоит. Толку от него никакого.
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Липчанка

18 минут назад
Кроме Артамонова и выбирать не кого
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Ох

18 минут назад
Все равно будут фальсификации. Без этого наши выборы не проходят
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Дед

21 минуту назад
Наблюдатели там для мебели.
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Антисоветчик

22 минуты назад
Пипец, КОИБ это обычный сканер, как вы можете запрограммировать сканер? Что бы он читал фамилию Вася Пупкин и исправлял на Туюпкина. Он сканирует только наличие символа в клетке напротив фамилии кандидата. Если не заплнена или стоят символы в двух и более клетках. То он не считает этот бюллетень. Считая его испорченым. Больше ничего не анализируется.. А потом просто идёт подсчёт голосов за каждого кандидата. И КОИБ не знает, за кого больше или меньше. А пересчёт вручную, просто создаёт больше нервозности,
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Умный.

24 минуты назад
А на каком сайте смотреть видео с камер на избирательных участках?
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Любовь

27 минут назад
Почитайте сайт Рекорды Липецка и статью про предсказания Нострадамуса о выборах в Липецке. Про быка, волка, осла, льва и робкую лань Ларису Ксенофонтову. Пять кандидатов включая осла, лишатся привеллегий
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