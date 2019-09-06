Наблюдатели позаботятся о максимальной прозрачности выборов

На 18 избирательных участках с КОИБ вручную пересчитают бюллетени. Таким образом организаторы акции - Российский фонд свободных выборов надеется развеять мнение, что электроника помогает фальсифицировать результаты голосования.

Следить за выборами губернатора в Липецке 8 сентября будут 30 наблюдателей из 18 регионов России. Все они - члены межрегиональной мобильной молодежной группы - нового проекта Российского фонда свободных выборов.



- Такие мобильные группы, независимые от территории, где живут избиратели, позволят наблюдателям быть более объективными, а освещение выборов станет максимально прозрачным и открытым, отметил на встрече с журналистами исполнительный директор фонда Максим Лесков. - Такие группы мы направили в единый день голосования в 21 регион.



Он пояснил, что не везде представителей встретили радушно, однако Липецк приятно выделяется своей нацеленностью на максимальную гласность. Более того, избирком Липецкой области сам пригласил фонд на губернаторские выборы. Ребята из мобильной группы будут вести видеонаблюдение и прямые эфиры с избирательных участков.



Максим Лесков отметил, что 98 процентов участков у нас расположены на первых этажах - это обеспечивает безбарьерную среду для жителей с проблемами здоровья.



Впервые на избирательных участках, оборудованных КОИБ, наблюдатели проведут ручной пересчет бюллетеней. На такой шаг пошли, когда в ряде регионов избиратели стали говорить о том, что не доверяют машинам.



- Для нас это дополнительные затраты сил и времени, но избирательная комиссия вашего региона пошла на такой шаг, чтобы развеять опасения людей. После завершения голосования мы выберем жеребьёвкой 18 участков, где бюллетени ещё раз пересчитают вручную, - пояснил исполнительный директор фонда. - Ведь самое ценное на выборах - это доверие.



