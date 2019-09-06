Систему водоснабжения и водоотведения в Липецке обновляют пластиком

Специалисты Липецкой городской энергетической компании начали замену канализационной сети резервной системы водоотведения Юго-Западной части города на современные, безопасные и долговечные полимерные трубы, подходящие для экстремальных условий эксплуатации.

Первым участком для модернизации привычных стальных труб канализационной сети на полимерные стал 260-метровый отрезок на улице Гагарина в селе Сырское. Как пояснил заместитель директора по водоотведению КВС ЛГЭК Михаил Семик, здесь происходит отведение стоков Юго-Восточной части города, сам же напорно-самотечный коллектор является резервирующим для напорного коллектора в районе Октябрьского моста.





- Стальные трубы на данном участке проложили еще в 1977 году. При гарантийном сроке службы в 25 лет система переработала свой максимальный ресурс на 12 лет. А в компании приняли решение — менять на современные полимерные трубы будут в первую очередь те участки, износ которых достиг предела. Кроме того, участок сети относится к стратегически важным, местность, где он проложен — сложная пересеченная. Сейчас, в теплую погоду, работы по модернизации не вызывают проблем, но если вдруг в непогоду, особенно в холода здесь случится авария, специалистам будет сложно просто подобраться к проблемному участку, не говоря о ремонте.





Замена стальных коммуникаций на полимерные стала сегодня повсеместной тенденцией. Сети из данных материалов прокладывают при строительстве вновь строящегося жилья. В других городах также есть опыт использования таких труб при ремонте обветшалых сетей — липецкие специалисты изучили его прежде, чем применять у себя. Так, сама труба обходится дешевле, срок эксплуатации пластика определяется производителем в 50 лет, а максимальный срок использования достигает 100 лет.





- Более того, компания ЛГЭК стала официальным представителем группы компаний «Полипластик», которая является производителем труб. Это позволяет нам приобретать продукцию для собственных нужд со значительной скидкой и гарантией качества. Также недавно мастера «Полипластика» провели обучение для слесарей ЛГЭКа, и теперь мы можем проводить необходимые работы своими силами, не прибегая к помощи сторонних организаций, - пояснил Михаил Семик.





Опыт подобных работ с трубами большого диаметра стал для ЛГЭКа первым — специалисты компании сами варили трубы, для чего был приобретен специальный аппарат по свариванию труб до 1200 миллиметров. С работой сварщики справились без особых трудностей — ЛГЭК уже работал с полимерными трубами, но небольшого диаметра - до 315 миллиметров. Теперь сотрудники компании могут варить стыки и 800-миллиметровых труб.





Как отметили в ЛГЭКе, обновление канализационных сетей с использованием современных более долговечных, не подверженных коррозии материалов, позволит значительно снизить риск коммунальных аварий для липчан.



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