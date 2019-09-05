Общество
54 минуты назад
Авария на улице Папина устранена
Сегодня в час ночи аварийные бригады ЛГЭК завершили работу на улице Папина по устранению утечки на водоводе диаметром 300 миллиметров, который был поврежден вчера во время прокладки траншеи для высоковольтного кабеля.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе АО "ЛГЭК", рабочие заменили поврежденный трехметровый отрезок трубы. Все потребители, отключенные от водоснабжения на время аварийных работ, получили холодную воду еще ночью.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе АО "ЛГЭК", рабочие заменили поврежденный трехметровый отрезок трубы. Все потребители, отключенные от водоснабжения на время аварийных работ, получили холодную воду еще ночью.
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Ушлепкина
Гыгы