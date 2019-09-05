Общество

54 минуты назад

Авария на улице Папина устранена

3 459
#коммунальная авария
Авария на улице Папина устранена
Сегодня в час ночи аварийные бригады ЛГЭК завершили работу на улице Папина по устранению утечки на водоводе диаметром 300 миллиметров, который был поврежден вчера во время прокладки траншеи для высоковольтного кабеля.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе АО "ЛГЭК", рабочие заменили поврежденный трехметровый отрезок трубы. Все потребители, отключенные от водоснабжения на время аварийных работ, получили холодную воду еще ночью.
3 459
#коммунальная авария

Комментарии (3)

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5 минут назад
Что значит нет планировок наружных сетей! А может, и безрукие. У бабушки на улице Пушкина на прошлой неделе работники ЖЭКа при подключении трубопровода холодной воды в одной из квартир дома, подключили водопроводную трубу к газовой. Дебилы!!! Это была жесть, когда из плиты текла вода. Бабушке 84 года.
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Ушлепкина

27 минут назад
Мы быстро дырку за тампонировали ТАМПАКСом
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Гыгы

40 минут назад
Ждем следующую!
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