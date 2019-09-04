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16 минут назад

Липецкая вечЁрка: проверка семьи, лечебная индейка и ремонт-авария

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#вечЁрка
Липецкая вечЁрка: проверка семьи, лечебная индейка и ремонт-авария

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду,4 сентября.

Больше всего внимания липчане уделили сообщению о том, что семьей пропавшей девочки займется прокуратура. Сейчас прокуратура усматривает в действиях матери девочки, которая знала об ее местонахождении и молчала, злоупотребление родительским правом. 2 сентября, когда директор школы пришла в дом девочки, мать сообщила ей, что ребенок пропал около шести утра, и она не знает, где находится ее дочь. Действия матери правоохранители считают, как минимум, странными.

Задонский районный суд Липецкой области вынес приговор водителю — виновнику смертельного ДТП на трассе М4. Суд назначил мужчине наказание в виде условного срока в два года с аналогичным испытательным, а также лишил его водительских прав на 2 года и 10 месяцев. Водитель иномарки сразу дал признательные показания, выплатил семье погибшей 10 000 рублей. При выяснении прошлого водителя оказалось, что он неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения.

Более полусотни комментариев оставлено под новостью «Липецкая индейка оказалась богата антибиотиками». При исследовании филе индейки лабораторно было установлено, что в мясе птицы есть антибиотики тетрациклиновой группы. Причем, в концентрации превышающей допустимый предел в 10-15 раз.

Энергетики порвали сети на улице Папина. Водопровод порвала подрядная организация, которая по заказу АО "ЛГЭК" переносит воздушную высоковольтную линию под землю, чтобы освободить улицу Папина от опор ЛЭП.

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#вечЁрка

Комментарии (2)

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valerafromsplus

2 минуты назад
Опять картинки в ребус. Ну что ж? 1-е значение - картинка в середине - благополучие семей в порядке, так что перейдём на птиц. 2-е значение - картинка слева - почему не искупаться в индюшачих грязевых стоках? ну и последняя - ясно - соседей задолбал ремонт до приезда полиции! Новости сегодня, как всегда, на высшем уровне!
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Приличный

5 минут назад
ВРИО давно взял бы самоотвод и пошел считать кассу. региону трындец. Путин забери его . За что так наказывать Липчан?
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