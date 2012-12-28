Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Двух мертвых мужчин нашли на улицах
Полицейские устанавливают обстоятельства их смертей.
Еще один труп нашли жители деревни Гребенкино Краснинского округа — 43-летнего местного жителя. Признаков насильственной смерти на его теле также нет.
— Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчин, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.
