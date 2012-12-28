Все новости
На Соколе массовое отключение газа
Происшествия
Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Происшествия
На Соколе без газа оставались 980 домов
Общество
Раненый участник СВО судился с соцзащитой
Общество
В правительстве области стала вакантной должность начальника правового управления
Общество
В отношении отца совершившего смертельное ДТП подростка возбуждено уголовное дело
Происшествия
13 машин застряли в снежном плену: их вызволяли спасатели УГПСС
Общество
Липецкая вечЁрка: ажиотаж в травмпунктах, покупают ли липчане огурцы, и обмен с Минобороны
Общество
Покупательницу недвижимости обманул продавец с сайта объявлений: деньги женщине вернут
Происшествия
На улице Игнатьева машины застревают в коммунальной реке
Общество
Липчане жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах
Общество
«Две ямы, минус два колеса»: на Грязинском шоссе опасно
Происшествия
Счетную палату Липецка ликвидируют?
Общество
В Липецке уже думают над летним ремонтом дорог
Общество
Двух мертвых мужчин нашли на улицах
Происшествия
ЖКХ «съедали» четверть доходов липчан
Экономика
Двое подростков обвиняются в попытке ограбления ПВЗ
Происшествия
Житель Грязей пошел под суд за поджог машины жены оппонента
Происшествия
Два дома в Липецке остались без отопления
Общество
В Хлевенском округе сгорела «Лада»
Происшествия
Происшествия
1474
57 минут назад
4

Двух мертвых мужчин нашли на улицах

Полицейские устанавливают обстоятельства их смертей.

17 февраля в Данкове на улице 8 Марта возле мусорных баков нашли мертвым 60-летнего жителя города. Следов насильственной смерти на его теле нет.

Еще один труп нашли жители деревни Гребенкино Краснинского округа — 43-летнего местного жителя. Признаков насильственной смерти на его теле также нет.

— Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчин, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.
труп
0
5
0
2
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Увы
32 минуты назад
На Городе 48 хороших новостей не бывает
Ответить
Жаль
34 минуты назад
Светлая память. Соболезнования родным и близким. Люди мрут, как мухи. Ужас.
Ответить
Никодим
44 минуты назад
По такой склизоте и как работают коммунальные службы это неудивительно
Ответить
1
49 минут назад
Странно - до пенсии еще далеко, вон в Правительстве сказали что до 45 лет - это молодые люди все
Ответить
