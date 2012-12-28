Двух мертвых мужчин нашли на улицах

Полицейские устанавливают обстоятельства их смертей.



17 февраля в Данкове на улице 8 Марта возле мусорных баков нашли мертвым 60-летнего жителя города. Следов насильственной смерти на его теле нет.Еще один труп нашли жители деревни Гребенкино Краснинского округа — 43-летнего местного жителя. Признаков насильственной смерти на его теле также нет.— Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчин, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.