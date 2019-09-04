Энергетики порвали сети на улице Папина

По заказу АО "ЛГЭК" подрядная организация рыла траншею для укладки в нее высоковольтного кабеля, но повредили водопровод.

После обеда в Липецке по перекрестку улиц Папина и Доватора потекли реки воды. Прохожие сделали вывод, что полетела водопроводная сеть АО "ЛГЭК".В пресс-службе городских энергетиков GOROD48 подтвердили, что водопровод порвала подрядная организация, которая по заказу АО "ЛГЭК" переносит воздушную высоковольтную линию под землю, чтобы освободить улицу Папина от опор ЛЭП.В настоящее время энергетики на месте решают, как будут действовать дальше. Очевидно, жителям близлежащих районов следует набирать холодную воду в тазики и ведра.