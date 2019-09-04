Происшествия

36 минут назад

Энергетики порвали сети на улице Папина

20 852
#авария
1
Энергетики порвали сети на улице Папина

По заказу АО "ЛГЭК" подрядная организация рыла траншею для укладки в нее высоковольтного кабеля, но повредили водопровод.

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После обеда в Липецке по перекрестку улиц Папина и Доватора потекли реки воды. Прохожие сделали вывод, что полетела водопроводная сеть АО "ЛГЭК".

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В пресс-службе городских энергетиков GOROD48 подтвердили, что водопровод порвала подрядная организация, которая по заказу АО "ЛГЭК" переносит воздушную высоковольтную линию под землю, чтобы освободить улицу Папина от опор ЛЭП.

В настоящее время энергетики на месте решают, как будут действовать дальше. Очевидно, жителям близлежащих районов следует набирать холодную воду в тазики и ведра.
20 852
#авария
1

Комментарии (20)

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Электорат

4 минуты назад
Маладцы! Квалификация бьёт рекорды. Всё на "дурака". При том, что количество ИТР превышает количество рядовых "дешёвых" пахарей. А то, мля - курсы там какие-то- для чего и для кого??? Если у "господ" - потенциальных" граждан"- нет иной цели, кроме изъятия бабла, то безполезно ставить им какие-либо задачи и обозначать цели.
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Новый директор

6 минут назад
В ЛГЭКЕ новый директор-москвич дал под зад коленом всему топ-менеджменту. Это новый стиль экономической жизни в России. Ничего не делать самим, а через подрядчиков. Так больше денег прилипает к нужным рукам. Чё не знали что ли?
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Чо

7 минут назад
За подрядка?
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axaxa

11 минут назад
1, так все ливневки очень умным решением затампонировали. Купайтесьна халяву please.
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Лип

12 минут назад
А грязную бомбу взорвал сам врио, когда стал брать займы и кредиты чтобы было с чем на выборы идти и пыль в глаза пустить людям не пили сук на котором сидишь
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Кадырка

12 минут назад
Как Чечне хорошо. Отстроили заново из руин. А Абхазия с Донецком ничем не хуже Липецка.
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Доктор

13 минут назад
Да похеру... жильцы воду оплатят!
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1

14 минут назад
И как интересно. Работы делают левые конторы, кто в принципе не знает, чего ждать под землёй.
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Kot Begemot

14 минут назад
Не осталось специалистов умеющих читать банальные чертежи. То там порвут, то там не попадут. Одни, ска, менегеры
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Викторм

15 минут назад
Кто бы в этих рукожопах сомневался. Геоподоснову посмотреть для них - немыслимое интеллектуальное напряжение. Кретины.
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