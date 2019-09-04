Происшествия
36 минут назад
Энергетики порвали сети на улице Папина
По заказу АО "ЛГЭК" подрядная организация рыла траншею для укладки в нее высоковольтного кабеля, но повредили водопровод.
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После обеда в Липецке по перекрестку улиц Папина и Доватора потекли реки воды. Прохожие сделали вывод, что полетела водопроводная сеть АО "ЛГЭК".
В пресс-службе городских энергетиков GOROD48 подтвердили, что водопровод порвала подрядная организация, которая по заказу АО "ЛГЭК" переносит воздушную высоковольтную линию под землю, чтобы освободить улицу Папина от опор ЛЭП.
В настоящее время энергетики на месте решают, как будут действовать дальше. Очевидно, жителям близлежащих районов следует набирать холодную воду в тазики и ведра.
В пресс-службе городских энергетиков GOROD48 подтвердили, что водопровод порвала подрядная организация, которая по заказу АО "ЛГЭК" переносит воздушную высоковольтную линию под землю, чтобы освободить улицу Папина от опор ЛЭП.
В настоящее время энергетики на месте решают, как будут действовать дальше. Очевидно, жителям близлежащих районов следует набирать холодную воду в тазики и ведра.
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