Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка

Были украдены вещи более чем на 19 тысяч рублей.

Елецкий городской суд за примирением сторон прекратил уголовное дело о краже на автобусной остановке с причинением значительного ущерба.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на остановке женщина выносила поочерёдно выносила свои вещи из рейсового автобуса, и, пока забирала другие сумки, оставила один пакет без присмотра на клумбе. А другая женщина тут же присвоила то, что плохо лежит.В пакете находились электронные устройства и вещи на сумму более 19 тысяч рублей.Воришку вычислили, но в ходе рассмотрения уголовного дела она компенсировала ущерб, извинилась и женщины помирились.