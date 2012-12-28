В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
сегодня, 18:12
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
Были украдены вещи более чем на 19 тысяч рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на остановке женщина выносила поочерёдно выносила свои вещи из рейсового автобуса, и, пока забирала другие сумки, оставила один пакет без присмотра на клумбе. А другая женщина тут же присвоила то, что плохо лежит.
В пакете находились электронные устройства и вещи на сумму более 19 тысяч рублей.
Воришку вычислили, но в ходе рассмотрения уголовного дела она компенсировала ущерб, извинилась и женщины помирились.
