Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Соколе массовое отключение газа
Происшествия
Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Происшествия
На Соколе без газа оставались 980 домов
Общество
Раненый участник СВО судился с соцзащитой
Общество
В правительстве области стала вакантной должность начальника правового управления
Общество
В отношении отца совершившего смертельное ДТП подростка возбуждено уголовное дело
Происшествия
13 машин застряли в снежном плену: их вызволяли спасатели УГПСС
Общество
Липецкая вечЁрка: ажиотаж в травмпунктах, покупают ли липчане огурцы, и обмен с Минобороны
Общество
Покупательницу недвижимости обманул продавец с сайта объявлений: деньги женщине вернут
Происшествия
На улице Игнатьева машины застревают в коммунальной реке
Общество
Читать все
Липчане жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах
Общество
«Две ямы, минус два колеса»: на Грязинском шоссе опасно
Происшествия
Счетную палату Липецка ликвидируют?
Общество
В Липецке уже думают над летним ремонтом дорог
Общество
Двух мертвых мужчин нашли на улицах
Происшествия
ЖКХ «съедали» четверть доходов липчан
Экономика
Двое подростков обвиняются в попытке ограбления ПВЗ
Происшествия
Житель Грязей пошел под суд за поджог машины жены оппонента
Происшествия
Два дома в Липецке остались без отопления
Общество
В Хлевенском округе сгорела «Лада»
Происшествия
Читать все
Экономика
168
22 минуты назад
5

ЖКХ «съедали» четверть доходов липчан

В 2025 году жители Липецкой области потратили на платные услуги более 119,1 миллиарда рублей, что на 3,7% больше, чем годом ранее, сообщает Липецкстат. 

Более четверти всех расходов, 27%, ушло на обязательные жилищно-коммунальные платежи, еще по 15% составили расходы на транспортные и бытовые услуги. Доля телекоммуникационных услуг составила 13% в общем объеме платных услуг, 12% пришлось на медицинские услуги. 

Непосредственно на бытовые нужды траты липчан составили 18 миллиардов рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-декабрем 2024 года на 4,3%. В общем объеме бытовых услуг 32% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 21% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 10% приходилось на ритуальные услуги.

траты населения
2
2
1
0
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ужас
8 минут назад
Жек-потрошитель
Ответить
Молодая семья
10 минут назад
Одну зарплату съедает ипотека и коммунальные. Остается вторая , на нее и живем как можем. На одежду самим не хватает, только еда и одежда с лекарствами детям. Если бы не помощь родителей, которые сами на пенсии, то капец. Зато на работе смеялись, что ногти не делаю. Не на что их делать, сапоги бы купить.
Ответить
Старая семья
7 минут назад
Аналогично
Ответить
кукушка
11 минут назад
Какую четверть?! У пенсионеров и одиноких услуги ЖКХа в этом месяце составили почти 50%(((
Ответить
Двумя словами
13 минут назад
Беспредел и грабеж
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить