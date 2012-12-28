Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Экономика
168
22 минуты назад
5
ЖКХ «съедали» четверть доходов липчан
В 2025 году жители Липецкой области потратили на платные услуги более 119,1 миллиарда рублей, что на 3,7% больше, чем годом ранее, сообщает Липецкстат.
Непосредственно на бытовые нужды траты липчан составили 18 миллиардов рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-декабрем 2024 года на 4,3%. В общем объеме бытовых услуг 32% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 21% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 10% приходилось на ритуальные услуги.
2
2
1
0
0
Комментарии (5)