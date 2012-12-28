57-летняя липчанка угнала от мусорных контейнеров электровелосипед

По снегу женщина докатила велосипед до дома, но по записям камер её вычислили полицейские.

В Липецке раскрыта совершённая ещё 25 января кража электровелосипеда: по записям камер наблюдения сотрудники шестого отдела полиции вышли на неработающую 57-летнюю липчанку.«20-летний липчанин оставил свой электровелосипед во дворе на улице Жуковского у мусорных контейнеров. Утром на месте его не обнаружил. Причиненный ущерб составил 47 000 рублей», – cообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.По данным следствия, 57-летняя липчанка проходила мимо мусорных контейнеров, увидела электровелосипед и решила забрать его, докатив до дома.Сейчас электровелосипед изъят. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.