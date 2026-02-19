Все новости
Двух мертвых мужчин нашли на улицах
Происшествия
Улица Папина замерла из-за лобового столкновения
Происшествия
ТЦ «Октябрьский» ночью обогревали вручную
Общество
В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Происшествия
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
Происшествия
«Две ямы, минус два колеса»: на Грязинском шоссе опасно
Происшествия
Липчане жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах
Общество
Шесть лет незаконно получал льготы 40-летний житель области
Происшествия
Балканский циклон принесет в Липецкую область еще один день снегопадов
Погода в Липецке
Счетную палату Липецка ликвидируют?
Общество
Улица Папина замерла из-за лобового столкновения
Происшествия
ДТП вызвало сильный затор на липецкой кольцевой дороге
Происшествия
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
Происшествия
Остановочный павильон «28-й микрорайон» повредили вандалы
Происшествия
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
Происшествия
«Спасаться негде»: подвал-бомбоубежище затопило из канализации
Общество
Региональный Минтранс меняет расписание четырех пригородных маршрутов: №№ 103, 124, 128, 129
Общество
В Липецке выявили фальшивую пятитысячную купюру
Происшествия
На Демократической улице в Липецке сгорела надворная постройка
Происшествия
24-летний липчанин обманул двоих продавцов автомобильного оборудования
Происшествия
Происшествия
396
сегодня, 09:50
2

Остановочный павильон «28-й микрорайон» повредили вандалы

Сотрудники управления благоустройства готовят обращение в полицию.

В павильоне на остановке «28-й микрорайон» разбито боковое стекло.

IMG_9540.jpeg+2026-02-19-08.17.04.jpg

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, это не первый случай в этом году: с его начала на остановках разбиты уже четыре стеклянные панели. Об всех таких инцидентах мэрия сообщила в полицию.

По разбитому стеклу на остановке «28 микрорайон» сотрудники управления благоустройства также готовят обращение в полицию.

Стоимость одного стекла оценивается в 10 000 рублей и выше.
хулиганство
вандализм
0
1
0
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Наталья
42 минуты назад
Эти остановочные павильоны,которые понаставили по всему городу ,просто стекляшки для красоты!!! Для людей они просто бесполезны!!! Они не спасают от снега,ветра, дождя и солнца!!! Ни уму,ни сердцу,как говорится!!!
Ответить
65+
43 минуты назад
Зато везде камеры , только кто за ними смотрит в реальном времени и предотвращает правонарушения и преступления . Они что вместо модного тренда висят .
Ответить
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
