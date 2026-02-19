Остановочный павильон «28-й микрорайон» повредили вандалы

Сотрудники управления благоустройства готовят обращение в полицию.

В павильоне на остановке «28-й микрорайон» разбито боковое стекло.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, это не первый случай в этом году: с его начала на остановках разбиты уже четыре стеклянные панели. Об всех таких инцидентах мэрия сообщила в полицию.По разбитому стеклу на остановке «28 микрорайон» сотрудники управления благоустройства также готовят обращение в полицию.Стоимость одного стекла оценивается в 10 000 рублей и выше.