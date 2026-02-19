В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Происшествия
396
сегодня, 09:50
2
Остановочный павильон «28-й микрорайон» повредили вандалы
Сотрудники управления благоустройства готовят обращение в полицию.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, это не первый случай в этом году: с его начала на остановках разбиты уже четыре стеклянные панели. Об всех таких инцидентах мэрия сообщила в полицию.
По разбитому стеклу на остановке «28 микрорайон» сотрудники управления благоустройства также готовят обращение в полицию.
Стоимость одного стекла оценивается в 10 000 рублей и выше.
Комментарии (2)