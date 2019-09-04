Общество

55 минут назад

Липецкая индейка оказалась богата антибиотиками

12 979
#проверка #птица #штраф #антибиотики
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Липецкая индейка оказалась богата антибиотиками

Допустимый предел был превышен в 10-15 раз.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 100 000 рублей на АО "Птицефабрика «Задонская». Заявление в адрес агрокомпании подали сотрудники управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям.

Причиной для обращения в суд стали итоги внеплановой проверки, с которой сотрудники Россельхознадзора посетили птицефабрику этой весной. Целью визита была документарная проверка на основании информации, поступившей из ФГБУ «Центральная научено-методическая ветеринарная лаборатория». При исследовании филе индейки лабораторно было установлено, что в мясе птицы есть антибиотики тетрациклиновой группы. Причем, в концентрации превышающей допустимый предел в 10-15 раз. Нарушения зафиксировали в итоговом акте проверки. Птицефабрика не смогла их оспорить.

Арбитражный суд пришел к выводу, что в организации пренебрежительно относятся к соблюдению требований технического регламента, и выписал минимальный для ч.1 ст.14.43 КоАП РФ штраф.
12 979
#проверка #птица #штраф #антибиотики
1

Комментарии (12)

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Голосуем

3 минуты назад
за Артамонова ,больше будем кушать ртути,какя прекрасная жизнь нас ждет при Артамонове !
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Animal Planet

11 минут назад
А в правильной корзинке откуда индейку привозят?
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Индейка из Россельхознадзора местного

13 минут назад
отличилась наверное!)))
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Алканы 15-го

21 минуту назад
Мясо все напичкано гормонами и токсинами. Индейка наиболее опасна, ибо подвержена заболеваниям. Рыба вся тотально содержит ртуть! Мы очищаем организм своих марух мягкими клизмами
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чиркизон

24 минуты назад
накормлю всех нищебродов свяяяниной с ускорителем и антибиотиком ЖРИТЕ БЫДЛОТА
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Animal planet

27 минут назад
Надо запомнить- АО" Птицефабрика" Задонская", НЕ ПОКУПАТЬ!
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Седая путинскую еду !.

29 минут назад
Одновременно проходишь путинскую диспансеризацию !.
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Житейская мудрость

31 минуту назад
В продаже есть три вида упаковок антибиотиков: таблетки, ампулы и бройлеры.
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гость

33 минуты назад
А ведь , тетрациклин, вроде, вообще запрещён был.
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гость

34 минуты назад
Это - винипуки, котрая??? Ну, спасибо!!! Не удивимся, если и остальная индюшкина продукция такая же. А чё в свининке мираторговской, ещё не проверяли? А в чернышёвских колбасах, которые, всё хуже, по качеству. И всё ведь, за весьма приличное, бабло!
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