Липецкая индейка оказалась богата антибиотиками

Допустимый предел был превышен в 10-15 раз.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 100 000 рублей на АО "Птицефабрика «Задонская». Заявление в адрес агрокомпании подали сотрудники управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям.



Причиной для обращения в суд стали итоги внеплановой проверки, с которой сотрудники Россельхознадзора посетили птицефабрику этой весной. Целью визита была документарная проверка на основании информации, поступившей из ФГБУ «Центральная научено-методическая ветеринарная лаборатория». При исследовании филе индейки лабораторно было установлено, что в мясе птицы есть антибиотики тетрациклиновой группы. Причем, в концентрации превышающей допустимый предел в 10-15 раз. Нарушения зафиксировали в итоговом акте проверки. Птицефабрика не смогла их оспорить.



Арбитражный суд пришел к выводу, что в организации пренебрежительно относятся к соблюдению требований технического регламента, и выписал минимальный для ч.1 ст.14.43 КоАП РФ штраф.