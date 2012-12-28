Все новости
Происшествия
1530
сегодня, 18:00
3

В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение

Мужа женщины теперь судят. 

В Задонском районе рассматривается уголовное дело о ДТП, в результате которого причинен тяжкий вред здоровью беременной женщины.

Речь идёт о ДТП, которое произошло 13 ноября 2024 года в Задонском районе. С трассы Орел – Тамбов улетел в кювет и перевернулся автомобиль «Киа Сид» 36-летнего водителя. С места ДТП в больницу была доставлена 32-летняя беременная жена мужчины, которая ехала на переднем пассажирском сиденье. Женщина получила тяжёлые травмы. Также, чтобы спасти еще не родившегося малыша, сразу после аварии ей сделали экстренное кесарево сечение.

Её мужа теперь судят по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«По версии следствия, водитель автомобиля «Киа Сид» двигался с превышением скорости, выехал на встречную полосу и начал выполнять двойной обгон с выездом на обочину. Однако манёвр ему не удался: машина съехала в кювет и опрокинулась», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трёх лет.
авария
ДТП
1
4
5
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Тыква
31 минуту назад
И чем только думал...
Ответить
q
33 минуты назад
А какая альтернатива? Общественный транспорт за 10 лет полностью убит.
Ответить
Бабушка
сегодня, 18:30
Очень жалко женщину и ребёнка. Дай Бог, чтобы всё обошлось хорошо. Чтобы женщина выздоровела, а ребёнок рос крепким и здоровым. Мужчина, конечно, очень виноват, я бы за такое права отобрала пожизненно. Но женщине и ребенку сейчас нужна помощь и поддержка. Если он сядет, то кто им поможет? Смотря какой муж, конечно, и какие отношения. Некоторых посадить бы не мешало.
Ответить
