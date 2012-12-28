В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
сегодня, 18:00
В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Мужа женщины теперь судят.
Речь идёт о ДТП, которое произошло 13 ноября 2024 года в Задонском районе. С трассы Орел – Тамбов улетел в кювет и перевернулся автомобиль «Киа Сид» 36-летнего водителя. С места ДТП в больницу была доставлена 32-летняя беременная жена мужчины, которая ехала на переднем пассажирском сиденье. Женщина получила тяжёлые травмы. Также, чтобы спасти еще не родившегося малыша, сразу после аварии ей сделали экстренное кесарево сечение.
Её мужа теперь судят по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
«По версии следствия, водитель автомобиля «Киа Сид» двигался с превышением скорости, выехал на встречную полосу и начал выполнять двойной обгон с выездом на обочину. Однако манёвр ему не удался: машина съехала в кювет и опрокинулась», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трёх лет.
