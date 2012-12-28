В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
сегодня, 12:38
Дерево убрали, а провод остался
Понадобилось несколько дней, чтобы восстановить проезд по улице Союзной.
Оказалось, что провод принадлежит компании «Ростелеком», в компании нам сообщили, что рабочие уже подтянули провод, а завтра, укрепят основательно с помощью вышки.
