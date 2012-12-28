20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.



Вечером 18 февраля в Грязинском районе дороге Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Лада Калина» под управлением 20-летнего водителя и «ГАЗ» с 41-летним мужчиной за рулем. Водитель «Калины» и его 18-летняя пассажирка госпитализированы.Еще одна авария произошла вчера в Липецке: столкнулись «Лада Гранта» с 40-летней женщиной за рулем и «Лифан» под управлением 30-летнего водителя. В столкновении получила травму 44-летняя пассажирка «Лады», после оказания помощи она была отпущена.За сутки автоинспекторы зарегистрировали еще 45 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.