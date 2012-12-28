В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
Липецкая вечЁрка: Сокол без газа, какие дороги отремонтируют летом, и контроль над бюджетными тратами
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
Происшествия
848
43 минуты назад
1
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.
Еще одна авария произошла вчера в Липецке: столкнулись «Лада Гранта» с 40-летней женщиной за рулем и «Лифан» под управлением 30-летнего водителя. В столкновении получила травму 44-летняя пассажирка «Лады», после оказания помощи она была отпущена.
За сутки автоинспекторы зарегистрировали еще 45 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.
0
2
0
0
0
Комментарии (1)