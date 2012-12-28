«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Происшествия
107
9 минут назад
Шесть лет незаконно получал льготы 40-летний житель области
Мужчина переехал из чернобыльской зоны, но не рассказал об этом соцзащите.
«40-летний местный житель ранее был зарегистрирован в зоне с льготным социально-экономическим статусом и имел право на получение ежемесячной социальной денежной выплаты. Несколько лет назад он сменил адрес регистрации и фактического проживания и не сообщил в уполномоченные органы об изменении обстоятельств, которые влекут прекращение выплат», — рассказали в областном управлении МВД.
Чаплыгинцу грозит арест сроком до четырех месяцев.
0
0
0
0
0
Комментарии