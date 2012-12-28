Шесть лет незаконно получал льготы 40-летний житель области

Мужчина переехал из чернобыльской зоны, но не рассказал об этом соцзащите.





Дело о мошенничестве возбуждено против 40-летнего жителя Чаплыгинского округа. Как установил участковый уполномоченный отдела полиции «Чаплыгинский», мужчина почти шесть лет, с марта 2020-го по январь 2026-го, незаконно получал социальные выплаты.«40-летний местный житель ранее был зарегистрирован в зоне с льготным социально-экономическим статусом и имел право на получение ежемесячной социальной денежной выплаты. Несколько лет назад он сменил адрес регистрации и фактического проживания и не сообщил в уполномоченные органы об изменении обстоятельств, которые влекут прекращение выплат», — рассказали в областном управлении МВД.Чаплыгинцу грозит арест сроком до четырех месяцев.