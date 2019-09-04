На трассе «Дон» столкнулись два большегруза

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 сентября в Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись грузовики «Скания» и «КамАЗ», в аварии пострадал 58-летний водитель «Скании», его госпитализировали в больницу №1 г. Ельца.В Липецке на улице 50 лет НЛМК 27-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай Акцент», сбила 80-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина госпитализирована в БСМП №1.За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1614 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1251 случай превышения скорости. Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 17 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.