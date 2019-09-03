Происшествия
34 минуты назад
В Ельце вынесен приговор 19-летнему убийце таксиста
Елецким районным суд завершил рассмотрение резонансного уголовного дела по факту убийства водителя такси в поселке Елецкий Елецкого района. 19-летнему обвиняемому назначено наказание в виде 11-лет лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сообщает сайт администрации Елецкого района.
Напомним, что преступление было совершено в конце февраля этого года. Жители поселка Елецкий нашли возле здания местной спортшколы изрезанное тело 29-летнего водителя такси. В 200 метрах от трупа стоял автомобиль таксиста с ключом в замке зажигания.
Уже 1 марта Елецкий межрайонным следственный отдел СУ СК России по Липецкой области сообщил о задержании подозреваемого в убийстве - 19-летнего жителя Липецкого района. Тот сразу признался в содеянном.
По данным следствия, вечером 27 февраля юноша, находившийся в Ельце, опоздал на рейсовый автобус, и нанял такси, чтобы добраться до поселка Елецкий, где живут его родственники. В поселке, таксист заблокировал пассажирские двери автомобиля, потребовав оплату. У пассажира денег не оказалось, он достал нож и нанес водителю не менее 10 ударов. Таксист выбежал на улицу, где и умер от полученных ранений. Пассажир отогнал автомобиль в соседние дворы и отправился к родственникам, выкинув по дороге нож.
В судебном заседании подсудимый отказался от дпризнательных показаний, убеждая суд, что оговорил себя. Однако, следствием были собраны неопровержимые доказательства его виновности.
Суд признал юношу виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.1 ст. 166 УК РФ (угон) и учитывая обстоятельства дела, личность подсудимого (состояние здоровья, наличие малолетнего ребенка и т.п.) назначил ему наказание 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также в пользу вдовы с подсудимого взыскан моральный вред в размере миллиона рублей.
Напомним, что преступление было совершено в конце февраля этого года. Жители поселка Елецкий нашли возле здания местной спортшколы изрезанное тело 29-летнего водителя такси. В 200 метрах от трупа стоял автомобиль таксиста с ключом в замке зажигания.
Уже 1 марта Елецкий межрайонным следственный отдел СУ СК России по Липецкой области сообщил о задержании подозреваемого в убийстве - 19-летнего жителя Липецкого района. Тот сразу признался в содеянном.
По данным следствия, вечером 27 февраля юноша, находившийся в Ельце, опоздал на рейсовый автобус, и нанял такси, чтобы добраться до поселка Елецкий, где живут его родственники. В поселке, таксист заблокировал пассажирские двери автомобиля, потребовав оплату. У пассажира денег не оказалось, он достал нож и нанес водителю не менее 10 ударов. Таксист выбежал на улицу, где и умер от полученных ранений. Пассажир отогнал автомобиль в соседние дворы и отправился к родственникам, выкинув по дороге нож.
В судебном заседании подсудимый отказался от дпризнательных показаний, убеждая суд, что оговорил себя. Однако, следствием были собраны неопровержимые доказательства его виновности.
Суд признал юношу виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.1 ст. 166 УК РФ (угон) и учитывая обстоятельства дела, личность подсудимого (состояние здоровья, наличие малолетнего ребенка и т.п.) назначил ему наказание 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также в пользу вдовы с подсудимого взыскан моральный вред в размере миллиона рублей.
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Санчо