Происшествия

34 минуты назад

В Ельце вынесен приговор 19-летнему убийце таксиста

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#убийство
В Ельце вынесен приговор 19-летнему убийце таксиста
Елецким районным суд завершил рассмотрение резонансного уголовного дела по факту убийства водителя такси в поселке Елецкий Елецкого района. 19-летнему обвиняемому назначено наказание в виде 11-лет лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сообщает сайт администрации Елецкого района.  

Напомним, что преступление было совершено в конце февраля этого года. Жители поселка Елецкий нашли возле здания местной спортшколы изрезанное тело 29-летнего водителя такси. В 200 метрах от трупа стоял автомобиль таксиста с ключом в замке зажигания.

Уже 1 марта Елецкий межрайонным следственный отдел СУ СК России по Липецкой области сообщил о задержании подозреваемого в убийстве - 19-летнего жителя Липецкого района. Тот сразу признался в содеянном.

По данным следствия, вечером 27 февраля юноша, находившийся в Ельце, опоздал на рейсовый автобус, и нанял такси, чтобы добраться до поселка Елецкий, где живут его родственники. В поселке, таксист заблокировал пассажирские двери автомобиля, потребовав оплату. У пассажира денег не оказалось, он достал нож и нанес водителю не менее 10 ударов. Таксист выбежал на улицу, где и умер от полученных ранений. Пассажир отогнал автомобиль в соседние дворы и отправился к родственникам, выкинув по дороге нож.

В судебном заседании подсудимый отказался от дпризнательных показаний, убеждая суд, что оговорил себя. Однако, следствием были собраны неопровержимые доказательства его виновности.

Суд признал юношу виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.1 ст. 166 УК РФ (угон) и учитывая обстоятельства дела, личность подсудимого (состояние здоровья, наличие малолетнего ребенка и т.п.) назначил ему наказание 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также в пользу вдовы с подсудимого взыскан моральный вред в размере миллиона рублей.
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#убийство

Комментарии (2)

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12 минут назад
Нормально так, 11 лет отсидит и также дальше можно будет продолжать ножичком поигрывать. Что за законы в стране.
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Санчо

13 минут назад
пожизненно за это он убил человека у которого тоже семья, зачем его ребенку такое чмо +
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